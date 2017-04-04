В Сасове Рязанской области проходит месячник по санитарной уборке города

За всеми предприятиями, организациями, учреждениями и управляющими компаниями, находящимися в черте Сасова, городская администрация закрепила подведомственные и дополнительные территории для приведения их в соответствующий порядок. Предприятиям, имеющим на балансе подземные коммуникации, рекомендовано восстановить асфальтовое покрытие, газоны, поврежденные в результате ремонтных работ, а также произвести вырубку дикорастущей поросли в охранной зоне инженерных сетей.

Компании «Метком» поручено обеспечить своевременную ликвидацию несанкционированных свалок, ТБО и вывоз собранного в период месячника мусора с городских территорий. На 22 апреля 2017 года запланирован общегородской субботник.