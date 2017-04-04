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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 14:38
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Общество
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В Сасове Рязанской области проходит месячник по санитарной уборке города

В Сасове Рязанской области проходит месячник по санитарной уборке города

За всеми предприятиями, организациями, учреждениями и управляющими компаниями, находящимися в черте Сасова, городская администрация закрепила подведомственные и дополнительные территории для приведения их в соответствующий порядок. Предприятиям, имеющим на балансе подземные коммуникации, рекомендовано восстановить асфальтовое покрытие, газоны, поврежденные в результате ремонтных работ, а также произвести вырубку дикорастущей поросли в охранной зоне инженерных сетей.

Компании «Метком» поручено обеспечить своевременную ликвидацию несанкционированных свалок, ТБО и вывоз собранного в период месячника мусора с городских территорий. На 22 апреля 2017 года запланирован общегородской субботник.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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