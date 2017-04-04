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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 14:38
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Общество
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Рязанское отделение «Единой России» назвало четырех участников предварительного голосования

Этот вопрос стал центральным в повестке дня на заседании регионального политсовета Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». Оно прошло 4 апреля в областной библиотеке имени Горького.

В список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии кандидата на должность губернатора Рязанской области вошли:

президент Рязанской торгово-промышленной палаты, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Гусева,

начальник 309 центра специальной физической подготовки и выживания Воздушно-десантных войск, депутат Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов,

временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов,

заведующий травмоцентром 1-го уровня областной клинической больницы, сопредседатель регионального отделения ОНФ в Рязанской области Владимир Юдин.

Как пояснил секретарь регионального отделения «ЕР» Аркадий Фомин, сбор предложений по кандидатурам предварительного голосования стартовал в регионе 1 марта. Правом выдвижения кандидатур обладали члены регионального политсовета и президиум генерального совета партии. Теперь утвержденным кандидатам предстоит провести встречи не менее чем с половиной секретарей местных и первичных отделений партии, собрать наказы от избирателей, с опорой на которые сформировать свою программу.

Подведение итогов предварительного голосования состоится в начале июня на региональной конференции «ЕР». Победителя определят делегаты путем голосования.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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