В реках Рязанской области вода убывает

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за сутки в черте Рязани уровень воды в Оке понизился на 24 сантиметра и составил 155 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке понизился на 18 сантиметров и достиг отметки 446 сантиметров. В районе села Старая Рязань уровень воды понизился на 12 сантиметров. Он составил 283 сантиметра. На территории Касимова уровень воды понизился на 3 сантиметра и составил 317 сантиметров. В районе населенного пункта Елатьма уровень воды понизился на 2 сантиметра и составил 238 сантиметров.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 1 сантиметр и достиг 353 сантиметров.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 3 сантиметра и составляет 195 сантиметров.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды повысился на 3 сантиметра и составил 268 сантиметров.

На реке Ранова села Троица уровень воды понизился на 16 сантиметров и составил 368 сантиметров.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды повысился на 5 сантиметров и составляет 127 сантиметров.

На территории Рязанской области остается подтопленным один низководный мост в Старожиловском районе вблизи деревни Бутырки. Организована лодочная переправа через реку Проня.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.