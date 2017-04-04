Областная общественно-политическая газета
21:16 МСК
Вторник
04 апреля 2017 года
Выпуск № 59 (5346)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Квартет «десантниц» вызван в сборную РоссииВ Рязанской области до получателей доведены 53 процента средств, выделенных аграриям на несвязанную поддержку Провалы асфальта в Рязани: глава администрации областного центра поручил разобраться в причинах и ликвидировать ямы123 студента Рязанского агроуниверситета отправятся на селоС 20-летием газеты «Рязанские ведомости» коллектив редакции поздравил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов
Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 14:53
Просмотров: 108
Актуально
Версия для печати

В реках Рязанской области вода убывает

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за сутки в черте Рязани уровень воды в Оке понизился на 24 сантиметра и составил 155 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке понизился на 18 сантиметров и достиг отметки 446 сантиметров. В районе села Старая Рязань уровень воды понизился на 12 сантиметров. Он составил 283 сантиметра. На территории Касимова уровень воды понизился на 3 сантиметра и составил 317 сантиметров. В районе населенного пункта Елатьма уровень воды понизился на 2 сантиметра и составил 238 сантиметров.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 1 сантиметр и достиг 353 сантиметров.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 3 сантиметра и составляет 195 сантиметров.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды повысился на 3 сантиметра и составил 268 сантиметров.

На реке Ранова села Троица уровень воды понизился на 16 сантиметров и составил 368 сантиметров.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды повысился на 5 сантиметров и составляет 127 сантиметров.

На территории Рязанской области остается подтопленным один низководный мост в Старожиловском районе вблизи деревни Бутырки. Организована лодочная переправа через реку Проня.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
18:06
В Рязани проводят уборку территорий разворотных кругов и стоянок городского пассажирского транспорта
17:49
В Рязанской области пройдет фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Апрельские чудеса»
17:20
Кубок Рязанского кремля лучшие тхэквондисты страны разыграют в ледовом дворце спорта «Олимпийский»
16:55
В Рязани перевернулся грузовик
16:38
В Рязани почтили память жертв террористической атаки в метро Санкт-Петербурга
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы