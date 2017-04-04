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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 16:38
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Общество
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В Рязани почтили память жертв террористической атаки в метро Санкт-Петербурга

Автор фото: Александр Королев | В Рязани почтили память жертв террористической атаки в метро Санкт-Петербурга
Фото: Александр Королев.

Взрыв в вагоне поезда метро в Северной столице унес жизни 14 человек. Десятки раненых, многие из них в тяжелом состоянии, находятся в больницах. Происшедшее болью отозвалось в сердцах рязанцев.

В Рязани есть памятник погибшим ленинградцам. Посвящен он событиям более чем семидесятилетней давности – блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. На ленинградском участке кладбища захоронены эвакуированные жители блокадного города.

К монументу возложили цветы в память о погибших в результате террористического акта петербуржцах. В процессии приняли участие – глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, глава администрации города Рязани Олег Булеков, представители администрации, депутаты городской Думы, а также общественность. Среди тех, кто пришел в этот день к монументу, люди, родившиеся в городе на Неве, а также жители Рязани, чья судьба тесно связана с Петербургом.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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