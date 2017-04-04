В Рязани почтили память жертв террористической атаки в метро Санкт-Петербурга

Взрыв в вагоне поезда метро в Северной столице унес жизни 14 человек. Десятки раненых, многие из них в тяжелом состоянии, находятся в больницах. Происшедшее болью отозвалось в сердцах рязанцев.

В Рязани есть памятник погибшим ленинградцам. Посвящен он событиям более чем семидесятилетней давности – блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. На ленинградском участке кладбища захоронены эвакуированные жители блокадного города.

К монументу возложили цветы в память о погибших в результате террористического акта петербуржцах. В процессии приняли участие – глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, глава администрации города Рязани Олег Булеков, представители администрации, депутаты городской Думы, а также общественность. Среди тех, кто пришел в этот день к монументу, люди, родившиеся в городе на Неве, а также жители Рязани, чья судьба тесно связана с Петербургом.