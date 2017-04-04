Кубок Рязанского кремля лучшие тхэквондисты страны разыграют в ледовом дворце спорта «Олимпийский»

Об этом было заявлено на пресс-конференции, которая только что завершилась в региональном министерстве молодежной политики, физической культуры и спорта. Всероссийские соревнования «Кубок Рязанского кремля» пройдут в Рязани с 7 по 9 апреля. К участию заявлены команды из 51 субъекта Российской Федерации.

На пресс-конференции в минспорте о предстоящих соревнованиях говорили министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, вице-президент Рязанской федерации тхэквондо, старший тренер юношеской сборной России Сергей Косьяненко, президент Рязанской федерации тхэквондо Андрей Савичев.

По их словам, тхэквондо – вид спорта, который не так давно начал свое развитие в Рязанской области, но уже имеет хорошие результаты. Федерация была образована в 2004 году. Рязанские спортсмены регулярно занимают призовые места на чемпионатах и первенствах различного ранга. Тренерами подготовлен 1 мастер спорта международного класса, 6 мастеров спорта России, 46 кандидатов в мастера спорта, 62 спортсмена имеют первый разряд и 422 – спортивные массовые разряды.

В предстоящие выходные на даянг дворца спорта «Олимпийский» выйдут сильнейшие команды России. Рязанцы постараются показать землякам драматизм борьбы и все прелести этого вида спорта.