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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 17:49
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Культура
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В Рязанской области пройдет фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Апрельские чудеса»

Как сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА, областной фестиваль «Апрельские чудеса» пройдет с 7 по 9 апреля на площадках Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, Социально-культурного центра города Рыбное и школы № 51 Рязани. В открытии, которое пройдет 7 апреля в 12.00 на сцене Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, примут участие «Народный» молодежный театр-студия «Шанс» Центра развития творчества детей и юношества Рязанского района.

В рамках фестивальных показов выступят 18 театральных коллективов из 14 муниципальных образований. На сцену выйдут более 165 участников разных возрастов. О своем участии заявили как театры культурно-досуговых учреждений, так и коллективы общеобразовательных школ, а также Рязанского училища культуры. В репертуаре – пьесы известных «классиков» детского театра и новые имена, драматический и кукольный театр.

Жюри фестиваля возглавит доцент, заведующая отделом театрального искусства Государственного Российского Дома народного творчества, преподаватель кафедры режиссуры художественно — спортивных мероприятий Российского государственного университета физической культуры и спорта, Москвы Марина Куц.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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