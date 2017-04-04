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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 18:06
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Общество
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В Рязани проводят уборку территорий разворотных кругов и стоянок городского пассажирского транспорта

Как сообщает сайт администрации города, уборка проходит в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города. В настоящее время работы завершены на пяти объектах. С 25 марта по 1 апреля от мусора очистили стоянки и разворотные круги пассажирского транспорта, а также прилегающие к ним территории на конечных остановках «поселок Семчино», «Недостоево – II», «Микрорайон №1 (Дашково-Песочня)», «поселок Строитель» и «ул. Забайкальская».

Всего в рамках весеннего месячника по благоустройству планируется убрать 31 площадку в разных районах города.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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