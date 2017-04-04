В Рязани проводят уборку территорий разворотных кругов и стоянок городского пассажирского транспорта

Как сообщает сайт администрации города, уборка проходит в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города. В настоящее время работы завершены на пяти объектах. С 25 марта по 1 апреля от мусора очистили стоянки и разворотные круги пассажирского транспорта, а также прилегающие к ним территории на конечных остановках «поселок Семчино», «Недостоево – II», «Микрорайон №1 (Дашково-Песочня)», «поселок Строитель» и «ул. Забайкальская».

Всего в рамках весеннего месячника по благоустройству планируется убрать 31 площадку в разных районах города.