Глава рязанского региона Николай Любимов призвал поддержать областную благотворительную акцию «С заботой о ветеранах»

4 апреля в ходе расширенного заседания регионального правительства врио губернатора Николай Любимов призвал поддержать благотворительную акцию «С заботой о ветеранах»

Глава рязанского региона Николай Любимов отметил, что благотворительная акция организована министерством социальной защиты населения области и стартовала в марте текущего года.

В регионе проводится активная подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ведется разносторонняя работа по поддержке ветеранов. Акция – лишь один из способов оказать им внимание и необходимую помощь, выразить уважение поколению фронтовиков. Это хорошая инициатива, которую надо поддержать, – подчеркнул врио губернатора.

Собранные в рамках благотворительной акции средства будут направлены на оказание адресной помощи ветеранам, труженикам тыла, вдовам погибших фронтовиков, детям войны, приобретение для них путевок в санатории, на подарки к их юбилейным датам. Как отметил глава региона, он уже перечислил свой однодневный заработок на специальный счет. По словам Николая Любимова, необходимо довести информацию об акции до трудовых коллективов, жителей региона, чтобы все желающие смогли принять в ней активное участие.

Врио губернатора подчеркнул, что работа по поддержке ветеранов должна вестись постоянно, включать в себя не только различные виды материальной помощи, но и организацию необходимых условий для их участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в школьных уроках мужества и многое другое.

Для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которых в Рязанской области сегодня более 20,5 тысячи человек, предусмотрены различные меры государственной поддержки, в том числе дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии, льготы на оплату ЖКУ. По поручению Президента России В.В. Путина продолжается работа по обеспечению нуждающихся участников Великой Отечественной войны жильем.

Желающим принять участие в благотворительной акции «С заботой о ветеранах» необходимо перечислять средства в Рязанский областной фонд социальной поддержки населения по реквизитам:

ИНН 6228024200 КПП 622801001, ОГРН 1026200957936

Отделение Рязань г. Рязань

Счет № 40406810400000000001

БИК 046126001

Назначение платежа: «С заботой о ветеранах»

Источник: сайт правительства Рязанской области