Глава Рязанского региона Николай Любимов: «В этом году мы должны провести посевную и получить результаты лучше, чем в 2016-м»

4 апреля на расширенном заседании регионального правительства, которое провел врио губернатора Николай Любимов, обсуждалась готовность агропромышленного комплекса региона к проведению весенней посевной кампании

О подготовке к весенним полевым работам сельхозпредприятий региона и состоянии животноводческого комплекса проинформировал заместитель председателя правительства Сергей Дудукин. Он отметил, что в хозяйствах проводится весь необходимый комплекс мероприятий. Как подчеркнул заместитель председателя регионального правительства, в этом году погодные условия позволили аграриям области приступить к весенним полевым работам на две недели раньше обычного времени. Озимые культуры, которых было посеяно под урожай 2017 года 286 тыс. га, находятся в хорошем состоянии. Вспахано 434 тыс. га зяби. В настоящее время в хозяйствах большинства районов приступили к подкормке озимых культур и многолетних трав.

По словам Сергея Дудукина, в рамках диверсификации растениеводства планируется почти на 11 тыс. га увеличить площади под высокорентабельными масличными культурами, что обеспечит сырьем пока единственный в регионе Голдинский маслоперерабатывающий завод в Михайловском районе. Более чем на 3 тыс. га вырастут площади под гречихой, и на 2 тыс. га – под кукурузой на зерно, что позволит повысить питательность кормов для животных. При этом упор будет сделан как на количественные, так и на качественные показатели производства зерновых культур. В отрасли животноводства ключевыми задачами остаются развитие молочного и мясного направлений, а также сферы переработки сельхозпродукции.

Говоря о поддержке аграриев, Сергей Дудукин отметил, что в рамках исполнения поручения главы региона о субсидировании за счет средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым в этом году на весенние полевые работы по рыночной ставке, особое внимание минсельхоз уделяет обеспечению оперативного доведения средств до сельхозпроизводителей, в том числе по несвязанной поддержке в растениеводстве. Аграрии к сегодняшнему дню получили 133 млн. 500 тыс. рублей, что составляет 53% от готового лимита средств, выделенных на этот вид поддержки.

Сроки доведения финансовых средств до получателей несвязанной поддержки должны соблюдаться неукоснительно, – подчеркнул Николай Любимов.

В целом, по словам главы региона, необходимо обеспечить хорошую организацию и качественное проведение весенних полевых работ, межведомственное взаимодействие для оперативного решения всех вопросов: «В этом году мы должны провести посевную лучше, чем в прошлом году, добиться большей урожайности и роста валового продукта».

Глава рязанского региона обозначил ряд приоритетных задач, выполнение которых позволит обеспечить дальнейшее развитие АПК области. В частности, Николай Любимов отметил, что следует сохранить и максимально эффективно использовать посевные площади, особенно под теми видами сельскохозяйственных культур, для которых в хозяйствах созданы условия для хранения и переработки. «Главная задача – повышение продуктивности, – сказал Николай Любимов. – В дальнейшем господдержка будет оказываться тем, кто добивается результатов, улучшая показатели работы, эффективность производства». Глава региона назвал недопустимым нерациональное использование агропредприятиями выделяемых бюджетных субсидий, несвоевременную выплату заработной платы работникам сельхозпредприятий. «Эти вопросы должны быть на контроле, главам администраций районов в этой работе необходимо принимать активное участие», – подчеркнул Николай Любимов. Врио Губернатора области отметил, что министерство сельского хозяйства, местные органы власти должны оказывать сельхозпроизводителям содействие в оформлении заявок на получение субсидий, кредитов в банках, консультативную помощь, осуществлять методическое руководство.

Глава региона особое внимание обратил на взаимодействие с малыми сельхозпредприятиями. В частности, Николай Любимов поручил Минсельхозу региона совместно с главами муниципальных образований провести с руководителями фермерских хозяйств разъяснительную работу о возможностях получения и использования предусмотренных для них мер господдержки.

Одной из важнейших задач Николай Любимов назвал развитие сферы переработки в АПК. Надо искать инвесторов для создания новых современных производств, в том числе на базе действующих предприятий, – подчеркнул глава региона. – Есть много возможностей, которые надо использовать.

Николай Любимов поручил министерству экономического развития и торговли региона, министерству сельского хозяйства и продовольствия области совместно с главами администраций районов и агропредприятиями активизировать работу в этом направлении, проработать предложения по возможностям реализации таких проектов.

Источник: сайт правительства Рязаснкой области