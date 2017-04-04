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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 19:13
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Культура
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Юбилей Андрея Тарковского в Рязани отметили уникальной выставкой и встречами со знатоками его творчества

День рождения Андрея Тарковского всегда становится особым днем в культурной жизни Рязани
Автор фото: Димитрий Соколов | Юбилей Андрея Тарковского в Рязани отметили уникальной выставкой и встречами со знатоками его творчества
Фото: Димитрий Соколов.

Вспоминают не только великого режиссера, чьи фильмы знает весь мир. Проходят встречи с интересными людьми, помогающими осмысливать творчество Тарковского в потоке меняющейся жизни. Сегодня на открытие культурно-просветительского проекта «Океан Солярис – острова памяти» приехали видные гости – ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН Анастасия Гачева и режиссер телеканала «Культура», ведущий цикла «Острова» Виталий Трояновский.

В год 160-летия Константина Циолковского, 85-летия Андрея Тарковского и приближающегося юбилея другого космического мечтателя, нашего земляка, философа Николая Федорова, на первый план вышла тема духовных прозрений трех выдающихся людей, оставивших свой след в истории Рязанской области. Циолковский мечтал о путешествиях к звездам и проектировал космический лифт, Федоров верил в возможность бессмертия и заселения других планет людьми. Тарковский, увлекавшийся мистицизмом, искал врата в другие миры с помощью психологического замедления времени.

В культурно-выставочном зале «На Грибоедова» открылась выставка редких фотографий из личного архива Тарковских. На черно-белых и цветных кадрах жизнь Андрея Арсеньевича в кино – от съемки дипломной работы «Каток и скрипка» во ВГИКе до последней картины «Жертвоприношение». Часть экспозиции посвящена его семейной жизни. И, конечно же, дому в поселке Мясном Путятинского района, ставшему для Тарковского любимым местом уединения, раздумий над будущими картинами в 70-х годах прошлого века. Сейчас этот дом становится местом притяжения выдающихся кинематографистов со всего мира, в нем все осталось так же, как при жизни хозяина.

Владельцы уникальной фотоколлекции попросили не снимать крупным планом. Поэтому не остается ничего другого, кроме личного посещения выставки. Она будет работать в галерее на Грибоедова до 5 мая.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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