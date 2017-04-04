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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 20:19
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Власть
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Вопросы готовности региона к пожароопасному сезону обсудили сегодня на расширенном заседании правительства Рязанской области

Провел заседание правительства глава региона Николай Любимов

На заседании министр природопользования области Сергей Карабасов проинформировал о готовности сил и средств к прохождению пожароопасного сезона в лесах региона. Он отметил, что утвержден Сводный план тушения лесных пожаров, включающий комплекс мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности, предупреждение, своевременное обнаружение и тушение возможных возгораний. Возможности областного «Пожлеса», осуществляющего тушение пожаров на территории лесов, позволяют задействовать 190 человек и 125 единиц спецтехники. «По итогам проверки, проведенной Департаментом Федерального агентства лесного хозяйства по ЦФО, Рязанская область признана готовой к пожароопасному сезону 2017 года», – сказал Сергей Карабасов.

Министр природопользования региона сообщил, что мониторинг пожарной обстановки в лесах ведется круглосуточно посредством 29 видеокамер, 15 наблюдательных вышек, а также наземного и авиапатрулирования, что позволяет постоянно контролировать 90 процентов территории. По словам Сергея Карабасова, в 2017 году планируется устройство новых противопожарных минерализованных полос протяженностью 1119 км, проведение работ по прочистке и обновлению 9 тысяч км существующих полос. Кроме того, будут благоустроены 206 мест отдыха, установлены порядка 300 шлагбаумов, размещено 340 информационных стендов и аншлагов. Проводится противопожарный инструктаж с арендаторами лесных участков, сельхозпредприятиями, населением, в том числе по недопущению пала сухой травы.

Глава рязанского региона Николай Любимов подчеркнул, что все предусмотренные мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду должны быть проведены ответственно, с соблюдением установленных сроков. Врио губернатора обратил внимание глав администраций муниципальных образований на необходимость содержания в порядке территорий районов, особенно тех населенных пунктов, которые подвержены угрозе возникновения пожаров.

Главное – не допустить пожаров на территории региона, для этого нужна слаженная совместная работа и четкое взаимодействие всех структур, – отметил Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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