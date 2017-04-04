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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
04.04.2017, 20:25
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Власть
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За счет средств федерального и регионального бюджетов в образовательных учреждениях Рязанской области отремонтируют 15 спортзалов

Участники сегодняшнего расширенного заседания областного правительства одобрили ряд изменений в региональные нормативно-правовые акты, которые касаются распределения объемов субсидий муниципальным образованиям на выполнение госпрограмм, а также увеличения финансирования отдельных целевых мероприятий. В частности, за счет средств федерального и областного бюджетов в образовательных учреждениях области планируется отремонтировать 15 спортивных залов, в том числе перепрофилировать под них имеющиеся помещения, а также оснастить шесть школьных спортплощадок необходимых инвентарем и оборудованием.

Глава региона Николай Любимов подчеркнул, что работа по развитию спортивной инфраструктуры региона будет продолжена.

Мы будем делать гораздо больше, в том числе строить физкультурно-оздоровительные комплексы, чтобы в каждом районе были такие объекты, – отметил Николай Любимов. – В этой работе мы рассчитываем на федеральную поддержку, помощь депутата Государственной Думы РФ от Рязанской области Андрея Макарова.

Кроме того, в рамках областной госпрограммы «Социальное развитие населенных пунктов» распределены субсидии из федерального и областного бюджетов на реконструкцию стадиона в р.п. Старожилово, строительство детского сада в п. Семчино г. Рязани и газоснабжение д. Деулино Рязанского района. В 2017 году планируется также увеличить объем средств, направляемых на содержание и капитальный ремонт автотрасс регионального и межмуниципального значения, а также строительство, реконструкцию и ремонт местных автодорог.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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