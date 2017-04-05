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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017
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Выпуск № 60 (5347) |
Шестая полоса
РВ ТВ
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Хобби музейной ценности

Моделисты со всей России представили свои работы на выставке «Забытые сражения»
Автор фото: Димитрий Соколов. На фото: Роман Самохвалов (Волгоград) и его модель грузовика
Фото: Димитрий Соколов.
На снимке: Роман Самохвалов (Волгоград) и его модель грузовика

В коридоре школы №3 негромко беседуют дама и мужчина средних лет. Они рассматривают схему расположения частей корабля, а женщина записывает отдельные названия: нос, транец…

Елена Лемус старается для своих учеников: она проводит дополнительные занятия по стендовому моделизму на базе школы №44 и хочет знать о моделях техники как можно больше. Елена Викторовна учит этой кропотливой работе более 60 ребят. Для педагога и ее подопечных выставка моделей и военно-исторических миниатюр «Забытые сражения» – место, где можно показать свои наработки и узнать массу нового.

Церемония открытия выставки в школе №3 проходит быстро. И гостям, и участникам, и жюри не терпится взглянуть на результат. В это время в залах ТЦ «Десяточка» идут последние приготовления. Помощники конкурсантов собирают мелкие детали, снятые при дальней перевозке. Мужчина, не мигая и не дыша, вкладывает в руку пятисантиметрового солдата Второй мировой войны ружье толщиной с иглу. Эта работа с воинами, идущими на сражение, займет место в секции миниатюр.

Наконец праздник истории и поистине тонкого искусства начинается. Посетители бродят по двум залам с работами взрослых и детей. Свои модели и военно-исторические миниатюры привезли авторы из Рязани и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Борисоглебска, Волгограда, Кинешмы и других городов. Один из организаторов конкурса Юрий Тикунов говорит, что экспонатов здесь больше тысячи! Это модели самолетов, поездов, танков и другой военной техники, а также композиции с миниатюрными солдатами на тему различных сражений. Есть здесь место и самым необычным фигуркам – богатырям и космическим воинам из фантастических книг и игр. Одна из самых интересных миниатюр выставки – работа мультипликатора, создателя мультфильма «Кот Леопольд» Вячеслава Назарука. Он трудится над серией «Маленькая армия на столе» и специально для выставки предоставил авторскую фигурку мальчика в форме рядового лейб-гвардии Преображенского полка образца 1812 года.

Любая модель – не игрушка, и каждый моделист стремится к исторической достоверности. Мастера воспроизводят гарь, пыль, потертости и другие особенности, а иногда даже создают объекты «с нуля», не пользуясь готовыми наборами. Роман Самохвалов из Волгограда выбрал для исполнения уникальный старый грузовик с кузовом тепловоза.

– Эта машина могла перевозить ракеты, а также работать как передвижная электростанция, – рассказывает Роман, и грузовик у него в руке мигает фарами. – Она была сделана в единственном экземпляре и до сих пор так и стоит где-то в Бронницах. Такая техника интересна для моделиста своей уникальностью.

Выставка «Забытые сражения» будет открыта для посещения до 14 апреля ежедневно с 12.00 до 19.00. Вход свободный. По субботам организаторы планируют проводить мастер-классы и конкурсы. Подведение итогов и награждение состоятся 15 апреля в 12.00 в Доме общественных организаций. Участники-юниоры получат призы, а взрослые моделисты – сертификаты на приобретение новых материалов для своего хобби. А это значит, что десятая выставка соберет еще больше интересных и достоверных работ.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 60 (5347) от 05 апреля 2017 года
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