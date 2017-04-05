Всегда современные истории

Нижегородские артисты представят рязанцам разные оттенки жизни

С 5 по 8 апреля на сцене областного драмтеатра Нижегородский театр «Комедiя» представит четыре постановки: две лирические – А.Гельман «Скамейка» (5 апреля) и Б.Слэйд «Роман длиною в жизнь» (6 апреля), комедию в модном интерьере – Р.Куни, Дж.Чэпмен «Чисто английская измена» (7 апреля) и «грустную» комедию М.Ладо «Очень простая история» (8 апреля).

Театр «Комедiя» – один из лидеров нижегородского театрального пространства. Многие его спектакли отмечены премией Нижнего Новгорода – самой высокой театральной наградой в городе. Театр, единственный в Нижнем Новгороде, отмечен наградой «Золотая маска».

О театре и спектаклях, которые увидят рязанцы, рассказывает руководитель литературно-драматической части театра Анастасия Разгуляева.

– Анастасия, расскажите о постановках, которые увидит рязанский зритель.

А.Р. – В художественном плане они все очень разные, все любимы зрителем в нашем городе и все раскрывают самую близкую человеческому сердцу тему – любви. Как любви между мужчиной и женщиной, так и любви к ближнему, к братьям нашим меньшим.

«Скамейка» – самый новый из привозимых спектаклей, премьера его состоялась 9 сентября 2016 года. Это пьеса для двух актеров – камерная, но достаточно бурная история любви и взаимных обманов на фоне стильных, даже изысканных декораций.

«Роман длиною в жизнь» – это очень известная история Бернарда Слэйда, которая идет во многих театрах под названием «На том же месте, в будущем году». Мы дали этому спектаклю другое название, и я бы сказала – другое звучание, поскольку драматическая история развивается на фоне живого музыкального сопровождения. Кроме двух любовников, в спектакле действует Певец, исполняющий знаменитые песни разных периодов XX века.

«Чисто английская измена» – это комедия положений, живая, динамичная и смешная.

«Очень простая история» – один из лучших спектаклей нашего репертуара, которым мы по праву гордимся. Спектакль с очень пронзительной интонацией, не лишенный, однако, юмористических и ярких характерных сцен, тем более что большую часть персонажей составляют животные, которых с исключительной органичностью играют наши актеры.

– Какой репертуарной политики придерживается ваш театр?

А.Р. – В нашем театре явно наблюдается стремление говорить со зрителем на его языке, то есть освещать проблемы и вопросы дня сегодняшнего, поэтому в репертуаре довольно много спектаклей по современным пьесам, но есть и классика.

Наши спектакли, как и во многих других театрах, делятся на две части: одни «для кассы», другие «для себя»: для повышения имиджа театра, для поездок на фестивали и решения эстетических и воспитательных задач. Есть идеальные случаи, когда глубокие спектакли становятся финансово успешными, например, таков спектакль «Очень простая история», который мы покажем и рязанским зрителям.

– Есть ли у вашего театра традиции?

А.Р. – В этом сезоне нижегородский театр «Комедiя» празднует свое 70-летие. За это время театр сформировался как очень мобильный коллектив, которому пришлось работать со множеством разных режиссеров, в разных направлениях, в разной эстетике. Поэтому актеры театра привыкли к экспериментам, они очень живые, подвижные, выразительные.

Из театральных традиций – мы всегда вместе празднуем Старый новый год. Обычный Новый год для любого актера – это время напряженной работы «на елках», и только в Старый новый год актеры могут позволить себе расслабиться. Обычно это яркое внутритеатральное действо, с капустниками, взаимными подарками, розыгрышами. Еще одна относительно недавняя, но уже укоренившаяся традиция, которую установил директор Дмитрий Иванович Коновалов, это капустник на закрытие сезона. Это уже открытое мероприятие, для зрителей, на котором мы в веселой форме обыгрываем события сезона.

А недавно мы начали ставить постановки в фойе, чтобы занять творчеством все пространство театра.

– Ваш взгляд на современный театр. В каком направлении он движется?

А.Р. – Современный театр расслаивается, и очень отчетливо. Вперед уходят те, кто осваивает новые технические средства, новые достижения драматургии, новые формы работы со зрителем. Это, в основном, столицы, Урал и Сибирь. Провинция европейской части России пока держится за старые формы традиционного театра, лишь понемногу присматриваясь к новинкам и начиная их «пробовать на зуб».

– Какой актер (режиссер, драматург) в целом нужен сегодняшнему зрителю?

А.Р. – Динамичный, зажигательный, способный спорить, провоцировать, вести за собой и говорить со зрителем на его языке.