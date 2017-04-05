Кистью и словом

Рязанцев приглашают к участию во всероссийских творческих конкурсах

Литературно-образовательный портал «ЛИТОБРАЗ» организует сразу два конкурса. Один из них называется «Георгиевская лента». Участникам предлагается прочитать отрывок из поэтического или прозаического произведения, посвященного солдатам, воинам, защитникам Отечества, воинской славе России, военно-историческим событиям и датам. Возраст конкурсантов от 5 до 25 лет.

Творческое состязание проводится дистанционно. Участники представляют видео­записи своих выступлений длительностью не более 5 минут. Работы можно отправить на электронную почту: orgkom@litobraz.ru до 1 мая.

Во втором Всероссийском конкурсе «Они защищали Родину» участникам (возраст которых также от 5 до 25 лет) предлагается нарисовать иллюстрацию на патриотическую тему. Принимаются работы в следующих номинациях: рисунок; декоративно-прикладное искусство; стенгазета, коллаж; компьютерная графика; фотография. Работы можно отправить до 20 апреля.

Подробности на сайте litobraz.ru.