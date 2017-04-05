Так держать!

Регион – лидер по реализации комплекса ГТО

Согласно рейтингу регионов, реализующих Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», Рязанская область набрала 17 баллов и поделила 2-е место с Омской областью. В ходе исследования, которое проводилось Общественной палатой РФ, были рассмотрены данные за 2015-2016 годы.

Оценивалось наличие в регионах центров тестирования, количество бюджетных средств, направленных на реализацию комплекса, степень информированности населения о ГТО. Исследования были приурочены к трехлетию со дня подписания Президентом России В.В. Путиным Указа о возрождении в стране комплекса «Готов к труду и обороне».

В настоящее время на территории Рязанской области функционируют 32 Центра тестирования ГТО, в том числе 3 региональных и 29 муниципальных. По результатам проведенного в 2015-2016 годах тестирования, нормы ГТО выполнили 3583 учащихся образовательных организаций области, из них 1374 человека – на золотой знак отличия. В 2017 году стартовал третий этап реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в рамках которого к школьникам и студентам присоединилось взрослое население.