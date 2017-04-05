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05.04.2017
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Выпуск № 60 (5347) |
Пятая полоса
Общество
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Филология. Ответственность. Духовность

Проблемы сохранения русской словесности обсуждали педагоги из 25 регионов России
Автор фото: Дмитрий Осинин. На фото: Наталья Шафажинская
Фото: Дмитрий Осинин.
На снимке: Наталья Шафажинская

С 22 по 24 марта в Рязани работала Методическая школа учителей-словесников, на которую съехались 150 педагогов, чтобы поделиться педагогическим опытом, поговорить о сохранении культурно-образовательного пространства страны.

Методическая школа стала центральным событием уникального грантового проекта «Методический год учителей-словесников ЦФО: вместе сохраняем культурное и образовательное пространство, делимся опытом, отвечаем на вызовы времени». Он осуществляется с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года совместно двумя региональными организациями – ОО «Ассоциация учителей литературы и русского языка» и ООО «Всероссийское педагогическое собрание» Рязанской области. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с Распоряжением Президента РФ от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров».

В программе Методической школы были пленарное заседание с участием ведущих ученых-филологов, мастер-классы учителей-словесников рязанских школ, работа секций и методических площадок. В течение нескольких дней педагоги обсуждали актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы, коллективно старались найти ответы на вызовы времени.

На пленарном заседании с приветственными словами обратились к присутствующим заместитель председателя правительства Рязанской области Е.И. Буняшина, министр образования Рязанской области О.С. Щетинкина, доктор культурологических наук, профессор кафедры «Педагогика и психология» МГУТУ имени К.Г. Разумовского, заместитель председателя экспертного Совета Всероссийского педагогического собрания Н.Е. Шафажинская, главный специалист Центра русского языка и славистики Российской академии образования И.В. Кочин.

С основным докладом «Круг чтения современного школьника как индикатор состояния культурно-образовательного пространства школы» выступила Председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», проректор по межрегиональной и международной политике МПГУ, профессор, кандидат филологических наук Людмила Дудова.

– Сегодня катастрофически возросло влияние Интернета и современных гаджетов на сознание школьников. В связи с этим надо задуматься, какова же миссия книги в становлении личности ребенка, будущего нации? – говорит Людмила Васильевна. – В настоящее время нужно больше говорить о роли чтения в жизни ребенка. Нам необходимо вернуться к книге как к некоему собранию идей и мыслей, как к явлению, которое должно восстановить свое право на формирование сознания.

Последние три года Ассоциация учителей литературы и русского языка активно занималась решением вопросов, связанных с содержанием филологического образования. Если традиционные подходы к изучению русского языка удалось отстоять, то споры о преподавании литературы затянулись. Возникли следующие вопросы: возможно ли заменить литературу таким предметом, как чтение? Не стоит ли исключить из школьной программы объемные и трудно осваиваемые произведения?

– Дискуссии о месте классики в системе литературного образования продолжаются до сих пор. Высказывались мнения, что русская классическая литература непонятна нашим детям, так как они далеки от проблем, волновавших Пушкина, Толстого, Тургенева и других писателей. Школьникам надо предложить читать книги, отражающие сегодняшний день. Оказалось, что найти современных авторов, которые провозглашают базовые ценности, довольно сложно. А классика потому и классика, что она на все времена, – считает Людмила Дудова. – В произведениях Льва Толстого, Федора Достоевского и других затрагиваются проблемы, чуждые обществу потребления, – совесть, долг, честь, ответственность, сострадание, любовь, семья… Русская словесность всегда соединяла в себе высочайшие традиции философии, нравственности, и их важно сохранить в непростых условиях реальности. Об этом говорила Наталья Шафажинская, доктор культурологических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского, заместитель председателя экспертного Совета Всероссийского педагогического собрания.

– Наш университет в рамках деятельности Всероссийского педагогического собрания принимает участие в сохранении и популяризации русского языка и литературы. Язык – душа народа, и все лучшее, что в душе накоплено, отражается в делах, мыслях, поступках, – говорит Наталья Евгеньевна. – России нужно сохранить национальное лицо, национальную культуру. Хотелось бы, чтобы школьная программа включала в себя хотя бы крупицы духовных творений, то, что будет доступно и посильно ученикам, ведь дети должны знать основу, на которой выросли наши классики литературы, – говорит Наталья Шафажинская.

Эти и другие проблемы, названные в грантовом проекте «Методический год словесников» вызовами времени, обсуждали участники всероссийской встречи педагогов в Рязанской области.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 60 (5347) от 05 апреля 2017 года
Так держать!
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