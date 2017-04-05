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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017
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Выпуск № 60 (5347) |
Пятая полоса
Общество
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Наши земляки

Экспонаты более 20 музеев области можно увидеть на одной выставке

Это стало возможным благодаря проекту «Время. События. Люди», посвященному 80-летию Рязанской области.

Торжественное открытие первого совместного выставочного проекта музеев региона состоялось в музее истории молодежного движения. Его стартом стала экспозиция «Наши земляки», посвященная выдающимся рязанцам.

В нее входит более 750 музейных предметов, часть из которых оцифрована и представлена на информационных панелях. Это подлинные вещи, рукописи, документы, фотографии, книги из музеев области. Они познакомят рязанцев с выдающимися земляками в сфере науки, общественной деятельности, культуры и искусства.

В рамках проекта «Время. События. Люди» в течение года будут представлены еще две выставки. 25 мая откроется выставка «Традиции. Обычаи. Ремесла», раскрывающая самобытность местных культур, традиций и обычаев, объектов нематериального культурного наследия; 26 октября начнет работу выставка к 100-летию революции 1917 г. На вернисаже присутствовали почетные граждане города, деятели культуры и искусства, потомки знаменитых рязанцев. Министр культуры и туризма области Виталий Попов в своем приветственном слове отметил важность того, что выставка «Наши земляки» открылась именно в музее истории молодежного движения. Она может стать прекрасным иллюстративным дополнением к урокам истории и ориентирована на нравственное и патриотическое воспитание молодежи.

Все экспозиции будут проходить в музее истории молодежного движения по адресу: ул. Свободы, 79. Выставка «Наши земляки» закончит работу 19 мая.

Точка зрения

Ольга Воронова,
доктор филологических наук, член Общественной палаты РФ

– Замечательно, что в музее истории молодежного движения реализуется проект-интеграция, который позволяет нам познакомиться с сокровищами муниципальных, региональных, государственных, сельских, школьных музеев.

Проект посвящен 80-летию Рязанской области, и поневоле исток этой даты возводит нас к трудному в истории нашего Отечества 1937 году. Но в нашей национальной памяти это время не должно ассоциироваться только с репрессиями. Это был год созидания, год подготовки нашего народа и государства к великой войне, год, когда возникали новые административно-территориальные деления, Рязанская и другие области Советского Союза на его большой карте. Во многом именно это решение о создании новых областей в нашей стране имело важное стратегическое значение, определившее будущую Великую Победу.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 60 (5347) от 05 апреля 2017 года
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