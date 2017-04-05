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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017
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Выпуск № 60 (5347) |
Пятая полоса
Авторская колонка
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В потоке перемен

В потоке перемен

Мой знакомый сделал запись под фотографией на своей страничке в «Фейсбуке»: «Лень победила привычку экономить». На фото – скороварка, управляемая дистанционно с помощью айфона. Я спросил, когда он приобретет пылесос-робот. Оказалось, что автоматический уборщик прописался в его квартире еще несколько лет назад.

Скоро нас будут удивлять уже не умные вещи с признаками волшебства, а наша медлительность при их покупке.

Магазины электроники выставляют в витринах домашние 3D-принтеры. Пока они не способны на многое, но в промышленности их передовые образцы начинают вызывать культурный шок. Недавно наша газета в приложении «Строитель» рассказала об уникальном жилом коттедже в Подмосковье, отпечатанном на 3D-принтере прямо на стройплощадке.

Ростки будущего среди нас, и так хочется заглянуть за грань повседневности, чтобы узнать – какие изменения грядут и к чему нам готовиться уже сейчас, а то как бы голова не пошла кругом!

Америка, например, переживает настоящий издательский бум научно-популярной футурологической литературы, и это видно по количеству переводных книг, доступных российскому читателю в интернет-магазинах.

Признаюсь, и я подсел на это качественное чтиво, увлекающее научно обоснованными прогнозами. Чтобы нация всегда была молодой, она не должна говорить только о прошлом. Уроки истории важны, но делать из прошлого укромный уголок, чтобы скрываться от вопросов повседневности, вредно и даже опасно. Никто не призывает жечь старые мосты, и все-таки разумнее строить новые – в будущее.

Человечество с нетерпением ждет не «новые версии старых моделей», а по-настоящему прорывные технологии, способные повлиять на мир так же, как изобретение колеса или электричества. И если отжившие экономики не станут тормозом прогресса, то мы получим и сверхпроводники, которые сделают ненужными двигатели внутреннего сгорания (а заодно и экологически грязное топливо), и квантовые компьютеры, по сравнению с которыми современные суперкомпьютеры, выполняющие 500 триллионов операций в секунду, покажутся примитивными калькуляторами.

Искусственный интеллект, нанороботы, биотехнологии продления жизни… Как хочется приветствовать эту мощь человеческого разума, выстраданную миллионами поколений и пытливыми гениями мрачных эпох! А пока у нас в руках только игрушки, правда, с ошеломительным потенциалом.

В прошлом году на открытии научно-образовательной лаборатории в РГУ им. С.А. Есенина мне продемонстрировали очки дополненной реальности, которые выводят на сетчатку глаза интерфейсы компьютеров и терминалов. Очки пока далеки от совершенства, но разработчики идут к цели семимильными шагами.

А теперь – рычаг назад! Машина времени – задний ход! Вернувшись из будущего, о чем хотелось бы погрустить? О том, что мы сегодня не выполняем «домашних заданий», не учимся жизни в новой реальности, которая к нам приближается. Уже сейчас мы видим ужасающую деградацию эмоциональной сферы и языкового потенциала современных людей. Нам все труднее выражать мысли и передавать словами оттенки переживаний и впечатлений. А ведь у sms-языка будет продолжение – строго формализованные фразы, отдаваемые компьютерам. Машины еще не скоро смогут понять, что хочет человек, когда говорит: «Какой прекрасный день! То ли чаю выпить, то ли повеситься!».

А потому любыми путями – спасать эмоциональную сферу! Пока не поздно – сделать из нее культ. Посещение театров, выставок, художественное и литературное творчество сделать неотъемлемой частью образования на всех ступенях – от детского сада до вуза. Ведь вместе с выхолащиванием эмоций и ограничением лексикона до 300–400 расхожих слов мы выхолостим и свой интеллект. И тогда кошмары Лема и Кубрика с вышедшими из повиновения машинами незаметно окружат нас, пока мы грустим на диване в тапочках и халате. Искусственный суперразум неслышно проникнет в комнату и начнет решать, что нам полезно, а что нет.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 60 (5347) от 05 апреля 2017 года
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