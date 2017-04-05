С перспективой трудоустройства

Впервые в области реализована программа наставничества в лесной отрасли

В Рязанском государственном агротехнологическом университете им. П.А. Костычева подвели итоги программы профориентации и наставничества в лесной отрасли.

Предыстория такова. В октябре 2016 года РГАТУ совместно с министерством природопользования и ООО «Ока-Хольц» приступили к реализации первой в регионе программы по профориентации, подготовке кадров и трудоустройства выпускников университета по направлению «Лесное дело» – «Программы наставничества в лесной отрасли».

Программа предусматривала серию «круглых столов» с приглашением крупных специалистов-практиков лесохозяйственной отрасли, посещение студентами лесохозяйственных предприятий региона с целью проведения учебных и производственных практик, а также практическое знакомство с работами в лесу и на предприятиях лесного хозяйства Рязанской области.

По итогам программы наставничества прошел конкурс стипендий ООО «Ока-Хольц».

Критерии отбора конкурса таковы: показатели успеваемости, посещаемости занятий в вузе, а также конкурсная работа «Разработка проекта лесохозяйственных мероприятий на арендованных территориях ООО «Ока-Хольц» и ее презентация.

Работы студентов оценили руководители ООО «Ока-Хольц» – директор Сергей Решетников, начальник лесного отдела Андрей Алексеев, декан технологического факультета государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева Олег Черкасов и заместитель министра природопользования Рязанской области Валентина Русакова.

Победителями конкурса стали третьекурсницы Яна Баженова, Анна Кривенцева и Анна Хренкова, которым были вручены сертификаты на получение ежемесячной стипендии в размере 5 тысяч рублей. Остальным участникам конкурса была назначена единовременная премия.

По словам Сергея Решетникова, программа профориентации и наставничества в лесной отрасли региона позволит решить проблему обеспечения «Ока-Хольц» квалифицированными кадрами и улучшить показатели работы отрасли в целом.

Что касается победителей, то впереди у них производственная практика, которую они будут проходить на предприятии. Девушек ждут, особенно в отделе лесоводства.

– «Ока-Хольц», на мой взгляд, – современное предприятие, отличное место для прохождения преддипломной практики в будущем, – отметила одна из победительниц конкурса Анна Кривенцева. – После окончания университета мне бы хотелось работать именно на этом предприятии.