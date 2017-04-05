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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017
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Выпуск № 60 (5347) |
Четвёртая полоса
Лесные вести
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Дом для синички

К Международному дню птиц в Солотчинской школе-интернате построен «птичий городок»
Дом для синички

Весна – пора, когда прилетают из теплых стран птицы, когда отмечается Международный день птиц.

Но в это время года нашим пернатым друзьям не хватает корма и места для укрытия, поэтому принято вывешивать на деревьях домики для птиц. Как правильно сделать такой домик, рассказали и показали сотрудники министерства природопользования совместно с представителями Рязанского отделения Союза охраны птиц России.

Местом проведения мастер-класса по изготовлению искусственных гнездовий была выбрана Солотчинская школа-интернат для детей-сирот.

Она выбрана не случайно: здесь дети учатся и живут круглый год, большое внимание уделяется их трудовому воспитанию, есть свои мастерские. Да и расположена школа в лесном массиве, и изготовленные своими руками домики для птиц ребята могут развесить в местах обитания пернатых друзей.

В этот день к школьникам пришли представители разных учреждений, занимающихся охраной и защитой лесов: министерства природопользования области, специализированного лесопожарного учреждения «Пожлес», Солотчинского лесничества, Центра защиты леса, которые рассказали детям, как надо вести себя в лесу, чтобы не навредить природе.

Перед детьми выступил председатель Рязанского отделения Союза охраны птиц России Евгений Горюнов. Он рассказал ребятам о птицах, которые могут заселять искусственные гнезда, о разных видах домиков для птиц и о том, как правильно их сделать, чтобы пернатые заселились и вывели птенцов.

Ребята узнали, что каждый год Союз охраны птиц определяет птицу года. В этом году символом выбрана синичка-гаечка. И ребята решили изготовить домики для синичек.

Работой были увлечены и взрослые, и дети. Синичники были сделаны по всем нормам и правилам, такие прослужат много лет.

В завершение мастер-класса сотрудники министерства природопользования области вручили ученикам памятные призы и подарки.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 60 (5347) от 05 апреля 2017 года
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