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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
04.04.2017, 22:06
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Власть
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Глава рязанского региона Николай Любимов направил письмо в прокуратуру области с просьбой проверить санаторий «Сосновый бор»

Об этом глава региона сообщил сегодня на расширенном заседании правительства области

Николай Любимов отметил, что направил в прокуратуру области официальное письмо с просьбой провести проверки санатория «Сосновый бор», где собственником не выплачивается заработная плата коллективу. Кроме того, по имеющейся информации, запланирована продажа объекта. Если санаторий будет выставлен на продажу, то необходимо добиться от собственника, в первую очередь, выплаты долгов по зарплате сотрудникам. В случае, если настоящее положение дел в учреждении таково, что имеются средства для немедленного погашения задолженности, то следует задействовать все законные механизмы и заставить собственника осуществить выплаты до продажи имущественного комплекса.

Насколько меня проинформировали, процессы, которые там идут, не очень благоприятные, возможно использование «темных» юридических схем, – отметил Николай Любимов. – Конечно, люди недовольны происходящим. Мы можем потерять и профессиональный коллектив, и сам санаторий, если его начнут распродавать по частям.

Перед социальным блоком правительства региона Николай Любимов поставил задачу – в случае смены собственника активно работать с новым владельцем с тем, чтобы «Сосновый бор» сохранил профиль и остался в статусе лечебно-оздоровительного учреждения.

Нужно использовать все возможности, чтобы сохранить и сам санаторий для людей, и рабочий коллектив этого учреждения, – сказал глава рязанского региона Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 04 апреля 2017 года
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