Марафон набирает обороты

В Пронском районе подвели первые итоги акций Года экологии

Недавно в администрации Пронского района состоялось заседание «круглого стола», посвященного Году экологии.

Его участниками стали министр природопользования региона Сергей Карабасов, глава администрации Пронского района Александр Шаститко, начальники отделов районной администрации, главы сельских поселений, руководители муниципальных учреждений. Александр Шаститко рассказал об основных акциях, проведение которых приурочено к Году экологии. Все они направлены на улучшение экологической ситуации и привлечение общественности к решению экологических проблем. Это и очистка береговой полосы Новомичуринского водохранилища, водоохранной зоны реки Истья, и зарыбление Новомичуринского водохранилища, и очистка, благоустройство населенных пунктов района, посадка зеленых насаждений, работа по обращению с отходами и многое другое. В рамках «круглого стола» были подведены итоги уже проведенных экологических акций, в которых принимали участие 8 муниципальных образований, сельских поселений, школьники и жители района. В результате собрано и передано на переработку более 4 тонн макулатуры и 11 килограммов отработанных батареек.

Сергей Карабасов и Александр Шаститко поблагодарили самых активных участников акций, вручили им дипломы и ценные подарки.В заключение участники «круглого стола» посетили фотовыставку «Земля, на которой я живу» в Пронском краеведческом музее. На выставке представлено более 300 работ на экологическую тему.