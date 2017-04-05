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05.04.2017
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Выпуск № 60 (5347) |
Четвёртая полоса
Лесные вести
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К экологии «по-взрослому»

«Лесовички» Рязанской области побывали на Севере
К экологии «по-взрослому»

Представители двух школьных лесничеств – Шиловского и Касимовского районов – стали участниками II регионального экологического форума «Живи, лес! Цвети, Земля!» в Мурманске, который проводился в рамках Года экологии.

Инициатором организации экологического форума выступило детское и молодежное общественное объединение «Школьное лесничество «НОРДРОСТ». Эта инициатива нашла поддержку в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области и Управлении образования администрации ЗАТО Александровск.

В работе экологического форума приняли участие 7 делегаций. В их числе не только детские экологические объединения принимающей стороны, но и объединенная команда «Лесовичок», которую представляли школьные лесничества с таким же названием Занино-Починковской средней общеобразовательной школы Шиловского района и Шостьевской средней школы Касимовского района Рязанской области.

Юные лесоводы приехали на форум в сопровождении начальника Ерахтурского лесничества Елены Синетовой и учителя географии Занино-Починковской школы Юлии Алексеевой.

– Наши ребята выступили с презентацией деятельности школьных лесничеств «Лесовичок». Рассказали о проводимых ежегодных акциях: «Покормить птиц», «Живи, родник», «Антипал» и других. У каждого из рязанских участников форума есть о чем рассказать: накопили богатый опыт юннатской деятельности. Например, девятиклассник Матвей Ласуков Занино-Починковской школы мастерски изготавливает скворечники и кормушки, а его одноклассник Илья Бумин проводит исследовательскую работу – изучает по лишайникам загрязнение воздуха. Наши подопечные делились опытом своей работы и интересовались тем, что удается сделать их ровесникам и коллегам по экологической работе в условиях Крайнего Севера, – рассказала Юлия Владимировна.

– У юных рязанцев и у нас, взрослых, очень много впечатлений от поездки. И не только от особенностей ландшафта, высоченных сугробов, бурного Баренцева моря, но и от организации проведения экологического форума. Перед детьми выступали представители регионального министерства, активное участие в работе с детьми приняли студенты факультета естественных наук Мурманского арктического государственного университета, которые провели экологический тренинг с учащимися 8-х классов.

– Экологический форум был задуман как площадка для диалога и взаимодействия.

На торжественном открытии мероприятия впервые прозвучал экологический манифест, который сочинили сами участники форума, – отметила Елена Синетова.

Участники форума, рассказывая о поездке, отметили командную игру «Экологический серпантин». Получив маршрутный лист, команды отправились на творческие площадки, где их ожидали тренеры. Необходимо было проявить коллективное взаимодействие и совместно принять решение по конкретной задаче.

Юннаты учились изготовлять домик для птиц, используя домашние бытовые отходы; садовый и спортивный инвентарь из бросового материала; определять органолептические свойства воды; обеззараживать воду. Помимо этого, ребята отвечали на вопросы: как ориентироваться в лесу при минимальном нанесении ущерба природе; осуществлять виртуальную уборку лесной замусоренной поляны.

– У нас все получилось, мы знаем, к чему стремиться, чтобы сделать мир лучше, добрее, – сказала участница форума рязанка Екатерина Силиванчик. – Было очень интересно поделиться своим опытом и узнать о том, что предпринимают ребята из экологических объединений в таких непростых климатических условиях. Меня, например, поразило, что в одном из школьных объединений города Полярного у ребят на территории школы есть теплицы, в которых они выращивают разные диковинные растения: ананасы и кофе. В этих теплицах проводятся уроки биологии, экологии и географии. В этой поездке для нас практически все было неизведанным: перелет из Москвы в Мурманск и обратно (я до этого никогда не летала на самолете), рельеф местности, необычный для нашего региона, посещение краеведческого музея и обзорной экскурсии по Мурманску, – поделилась впечатлениями Екатерина.

Представитель школьного лесничества Занино-Починковской школы Максим Панченко согласен с мнением Кати, хотя, конечно, у него свои акценты по итогам поездки в северные широты нашей страны. Его заинтересовала тема переработки мусора, которой на форуме было уделено особое внимание, и креативная форма проведения форума, его планирование: «работали много, но усталости не чувствовал».

– Общим вопросом для всех участников форума является проблема захламленности леса, берегов рек и озер. У нашего школьного лесничества – большой опыт борьбы с мусором. Рассказывали, как силами «лесовичков» проводятся субботники в лесу, благоустраиваются и очищаются от захламленности родники и берега наших малых рек, – заключил Максим.

И взрослые, и юные участники форума единодушны во мнении: независимо от того, какую юннаты в будущем выберут профессию, польза от участия в подобных форумах сомнений не вызывает.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 60 (5347) от 05 апреля 2017 года
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