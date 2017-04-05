Укротители огненного «беса»

Лесные пожарные области подготовились к «горячему» сезону

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Недавно в селе Константиново Рыбновского района состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при региональном правительстве.

В работе КЧС принял участие заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев, начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов, руководители региональных министерств, служб и ведомств, муниципальных образований, территориальных комиссий по чрезвычайным ситуациям.

С докладом о проделанной работе и планируемых мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду 2017 года, а также о состоянии готовности сил и средств государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Пожлес» к пожароопасному периоду доложил министр природопользования Сергей Карабасов.

Министр отметил, что в регионе ведется активная работа по подготовке к пожароопасному периоду 2017 года. В перечне мероприятий – обустройство противопожарных минерализованных полос, содержание в порядке лесных дорог, благоустройство специализированных зон отдыха, установка шлагбаумов, знаков и указателей, информирующих граждан о мерах пожарной безопасности и многое другое.

В течение пожароопасного периода в области будет проводиться регулярное патрулирование лесов и прилегающих к ним населенных пунктов, также предусмотрено использование авиационной разведки.

Алексей Тюменев обратил внимание на то, что в течение пожароопасного сезона охотникам, помимо лицензий, необходимо выдавать памятки – как вести себя в лесу, чтобы не допустить пожаров.

В заключительной части заседания был проведен смотр пожарной и инженерной техники, продемонстрированы силы и средства филиалов «Пожлес» и проведены практические тренировочные занятия.

Такие учения, по мнению специалистов, необходимы для отработки навыков взаимодействия между всеми участниками тушения возгораний. В ликвидации условного лесного пожара приняли участие сотрудники «Пожлеса», МЧС России по Рязанской области, волонтеры добровольной пожарной дружины, которые оперативно локализовали и ликвидировали очаг с помощью специализированной лесопожарной техники.

Мелочей не бывает

По словам начальника «Пожлеса» Сергея Абрамова, отсутствие возгораний в лесу в прошлом году не стало поводом расслабляться. Год на год не приходится. Вот почему при подведении итогов работы службы за сезон говорят не только о плюсах, но и указывают на недостатки, выявленные проверяющими от «Пожлеса». Эти проверки всегда строги и объективны, ведь их цель – поставить работу службы на высокий уровень.

– Получив информацию о пожаре, служба должна отреагировать с максимальной оперативностью. Пожар необходимо локализовать и ликвидировать в короткие сроки. Для этого требуются четкая организация, профессионализм, технические ресурсы. Все это у «Пожлеса» в наличии, – говорит Сергей Александрович и поясняет: – План подготовки к пожароопасному периоду учитывает все особенности работы службы, состоит из нескольких разделов.

Большое внимание уделено подготовке личного состава, пожарно-технического вооружения, транспортных средств и связи, пожарно-наблюдательных вышек, регионального пункта диспетчерского управления и документации, в которой четко отражены все регламенты деятельности «Пожлеса».

40 человек личного состава прошли курсы на базе Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства в г. Пушкино по программе «Лесной пожарный», 23 специалиста аттестованы на право выполнения функций руководителя тушения лесного пожара, 15 из них допущены к тушению крупных лесных пожаров. Все руководители тушения лесных пожаров имеют удостоверение, подтверждающее квалификацию.

В рамках подготовки – обязательные занятия и тренировки, организованные для водителей пожарных машин.

К слову, требования ко всему, что касается подготовки техники, у «пожлесовцев» всегда очень высокие. Во время проверки готовности Абрамов, его заместители смотрят не только на наличие, но и обязательно проверят работу трактора, бульдозера, тяжеловоза, водоподающих устройств. Не забудут обратить внимание на наличие навигационного оборудования «Глонасс», которым оснащена каждая единица техники «Пожлеса».

К такой скрупулезности все сотрудники службы относятся с пониманием – сбоев в работе быть не должно. В горячую пору под угрозой может оказаться не только лесной массив, но и человеческие жизни. Работать надо будет быстро, четко, без суеты, с полным пониманием ситуации.

Говоря о готовности к сезону «Ч», нельзя не отметить, что в этом году в «Пожлес» поступили дополнительные радиостанции, создан резерв необходимых для работы горюче-смазочных материалов, проведено обновление и юстировка азимутальных кругов. Важность и грамотную разметку на этих кругах «черточек» переоценить невозможно, так как они помогают с точностью чуть ли не до метра определить местонахождение пожара.

К работе также подготовлены 15 пожаронаблюдательных вышек (все они аттестованы) и 27 камер видеонаблюдения, размещенные на мачтах связи для передачи информации о пожарной обстановке в РПДУ (региональный диспетчерский пункт).

10 отдельных постов будут действовать в Рязанском, Касимовском, Клепиковском, Шацком, Кораблинском, Ермишинском и Рыбновском районах области.