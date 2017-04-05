Областная общественно-политическая газета
09:48 МСК
Среда
05 апреля 2017 года
Выпуск № 60 (5347)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области работает «горячая линия» по вопросам трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья За сутки на дорогах Рязанской области произошло 31 ДТП Три года лишения свободы или 500 тысяч штрафа грозит жителю Рязанской области за нарушение миграционного законодательства С улиц Рязани ночью убрали более 80 кубометров грунтовых наносов В Рязани стартовали курсы ландшафтного дизайна для активистов ТОС
Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017
Просмотров: 49
Выпуск № 60 (5347) |
Третья полоса
Лесные вести
Версия для печати

Сберечь и приумножить

Специалисты лесного хозяйства региона отметили Международный день леса
Сберечь и приумножить

21 марта во всем мире отмечался Международный день леса. Основная его цель – привлечение внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления.

Этому дню было посвящено заседание «круглого стола», в котором приняли участие заместитель министра природопользования Рязанской области Валентина Русакова, директор Рязанского филиала «Рослесинфорг» Валерий Симкин, декан технологического факультета Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева Олег Черкасов.

Открывая заседание «круглого стола», Валентина Русакова подчеркнула:

– Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших экологических задач, поэтому проведение мероприятий такого формата играет большую роль в экологическом просвещении населения.

В ходе заседания присутствующие изучили аспекты современного лесоустройства, обсудили проблемные вопросы лесной отрасли, ознакомились с текущим санитарным состоянием лесного фонда Рязанской области. Начальник государственного бюджетного учреждения «Пожлес» Сергей Абрамов в своем докладе отметил проблемы пала сухой травы.

Заведующий кафедрой лесного дела, агрохимии и экологии Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева Геннадий Фадькин представил результаты исследования в области инновационных элементов в технологии создания лесных культур.

Участники заседания задавали интересующие их вопросы, приводили конкретные примеры и выясняли, как действовать в ситуациях, которые возникают в ходе работы.

Подводя итоги, Олег Черкасов отметил важность взаимодействия образовательных учреждений с органами государственной власти.

В заключительной части заседания между Рязанским филиалом «Рослесинфорг» и Рязанским агротехнологическим университетом им. П.А. Костычева было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии в сфере лесного хозяйства.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 60 (5347) от 05 апреля 2017 года
Укротители огненного «беса»
Лесные пожарные области подготовились к «горячему» сезону
Лада Петрова
С перспективой трудоустройства
Впервые в области реализована программа наставничества в лесной отрасли
Лада Петрова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Чрезвычайное происшествие
Скорбим
В Рязани почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга
Михаил Скрипников
Общество
На высшем уровне
Право капитально ремонтировать многоквартирные дома получат лучшие подрядчики
Светлана Максимова
Вести районов
Вести районов
АПК
Горячая пора для аграриев
Положение дел в агропромышленном комплексе региона перед весенней посевной кампанией обсуждалось на расширенном заседании регионального правительства, которое провел врио губернатора Николай Любимов
По материалам официального сайта Правительства области
Праздник
Два народа,одна судьба
В Рязани отметили День единения народов России и Беларуси
Людмила Иванова
Акция
Поддержим поколение победителей
Рязанцев призвали выразить уважение ветеранам Великой Отечественной войны и помочь им материально
Общество
Правая рука врача
В Рязанском медуниверситете выбрали лучшую будущую медсестру
Людмила Иванова
Общество
Конкурс идей
Предварительное голосование поможет «Единой России» сформировать народную программу развития
Татьяна Железнова
Лесные вести
С перспективой трудоустройства
Впервые в области реализована программа наставничества в лесной отрасли
Лада Петрова
Лесные вести
Дом для синички
К Международному дню птиц в Солотчинской школе-интернате построен «птичий городок»
Лада Петрова
Лесные вести
Марафон набирает обороты
В Пронском районе подвели первые итоги акций Года экологии
Лада Петрова
Лесные вести
К экологии «по-взрослому»
«Лесовички» Рязанской области побывали на Севере
Лада Петрова
Конкурс
Кистью и словом
Рязанцев приглашают к участию во всероссийских творческих конкурсах
Собственная информация
Спорт
Так держать!
Регион – лидер по реализации комплекса ГТО
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Филология. Ответственность. Духовность
Проблемы сохранения русской словесности обсуждали педагоги из 25 регионов России
Вероника Шелякина
Общество
Наши земляки
Экспонаты более 20 музеев области можно увидеть на одной выставке
Анна Добролежа
Авторская колонка
В потоке перемен
Димитрий Соколов
Культура
Всегда современные истории
Нижегородские артисты представят рязанцам разные оттенки жизни
Анна Добролежа
РВ ТВ
Хобби музейной ценности
Моделисты со всей России представили свои работы на выставке «Забытые сражения»
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы