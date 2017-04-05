Сберечь и приумножить

Специалисты лесного хозяйства региона отметили Международный день леса

21 марта во всем мире отмечался Международный день леса. Основная его цель – привлечение внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления.

Этому дню было посвящено заседание «круглого стола», в котором приняли участие заместитель министра природопользования Рязанской области Валентина Русакова, директор Рязанского филиала «Рослесинфорг» Валерий Симкин, декан технологического факультета Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева Олег Черкасов.

Открывая заседание «круглого стола», Валентина Русакова подчеркнула:

– Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших экологических задач, поэтому проведение мероприятий такого формата играет большую роль в экологическом просвещении населения.

В ходе заседания присутствующие изучили аспекты современного лесоустройства, обсудили проблемные вопросы лесной отрасли, ознакомились с текущим санитарным состоянием лесного фонда Рязанской области. Начальник государственного бюджетного учреждения «Пожлес» Сергей Абрамов в своем докладе отметил проблемы пала сухой травы.

Заведующий кафедрой лесного дела, агрохимии и экологии Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева Геннадий Фадькин представил результаты исследования в области инновационных элементов в технологии создания лесных культур.

Участники заседания задавали интересующие их вопросы, приводили конкретные примеры и выясняли, как действовать в ситуациях, которые возникают в ходе работы.

Подводя итоги, Олег Черкасов отметил важность взаимодействия образовательных учреждений с органами государственной власти.

В заключительной части заседания между Рязанским филиалом «Рослесинфорг» и Рязанским агротехнологическим университетом им. П.А. Костычева было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии в сфере лесного хозяйства.