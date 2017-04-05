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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017
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Выпуск № 60 (5347) |
Вторая полоса
Общество
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Готовность номер один

Глава региона Николай Любимов провел расширенное заседание регионального правительства. Основные темы – предстоящий пожароопасный сезон, развитие спортивной и социальной инфраструктуры области

Берегите лес от пожара

Министр природопользования региона Сергей Карабасов проинформировал о готовности сил и средств к пожароопасному сезону в лесах. Он отметил, что разработан комплекс мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности, предупреждение, своевременное обнаружение и тушение возможных возгораний. Возможности организации «Пожлес», осуществляющей тушение лесных пожаров, позволяют задействовать 190 человек и 125 единиц спецтехники. По итогам проверки, проведенной Департаментом Федерального агентства лесного хозяйства по ЦФО, Рязанская область признана готовой к пожароопасному сезону 2017 года.

Министр природопользования региона сообщил, что мониторинг пожарной обстановки в лесах ведется круглосуточно посредством 29 видеокамер, 15 наблюдательных вышек, а также наземного и авиапатрулирования, что позволяет постоянно контролировать 90% территории. По словам Сергея Карабасова, в 2017 году планируется устройство новых противопожарных минерализованных полос протяженностью 1119 км, проведение работ по прочистке и обновлению 9 тыс. км существующих полос. Проводится противопожарный инструктаж с арендаторами лесных участков, сельхоз­предприятиями, населением, в том числе по недопущению пала сухой травы.

Глава рязанского региона Николай Любимов подчеркнул, что все предусмотренные мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду должны быть проведены ответственно, с соблюдением установленных сроков. Николай Любимов обратил внимание глав администраций муниципалитетов на необходимость содержания в порядке территорий районов, особенно тех населенных пунктов, которые подвержены угрозе возникновения пожаров.

Спортзалы ждет обновление

Участники заседания одобрили ряд решений, которые касаются распределения объемов субсидий муниципалитетам на выполнение госпрограмм. В частности, за счет средств федерального и областного бюджетов в школах области планируется отремонтировать 15 спортивных залов, в том числе перепрофилировать под них имеющиеся помещения, а также оснастить шесть школьных спортплощадок необходимым инвентарем и оборудованием.

Глава региона Николай Любимов подчеркнул, что работа по развитию спортивной инфраструктуры региона будет продолжена: «Мы будем делать гораздо больше, в том числе строить физкультурно-оздоровительные комплексы, чтобы в каждом районе были такие объекты».

Кроме того, в рамках областной госпрограммы «Социальное развитие населенных пунктов» распределены субсидии из федерального и областного бюджетов на реконструкцию стадиона в р.п. Старожилово, строительство детского сада в п. Семчино г. Рязани и газоснабжение д. Деулино Рязанского района. В 2017 году планируется также увеличить объем средств, направляемых на содержание и капитальный ремонт автотрасс регионального и межмуниципального значения, а также строительство, реконструкцию и ремонт местных автодорог.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 60 (5347) от 05 апреля 2017 года
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Горячая пора для аграриев
Положение дел в агропромышленном комплексе региона перед весенней посевной кампанией обсуждалось на расширенном заседании регионального правительства, которое провел врио губернатора ...
По материалам официального сайта Правительства области
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