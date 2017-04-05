Горячая пора для аграриев

Положение дел в агропромышленном комплексе региона перед весенней посевной кампанией обсуждалось на расширенном заседании регионального правительства, которое провел врио губернатора Николай Любимов

Задел под урожай

Заместитель председателя правительства Сергей Дудукин отметил, что в этом году погодные условия позволили аграриям области приступить к весенним полевым работам на две недели раньше обычного времени. Озимые культуры, которых было посеяно под урожай 2017 года 286 тыс. га, находятся в хорошем состоянии. Вспахано 434 тыс. га зяби. В настоящее время в хозяйствах большинства районов приступили к подкормке озимых культур и многолетних трав.

В рамках диверсификации растениеводства планируется почти на 11 тыс. га увеличить площади под высокорентабельными масличными культурами, что обеспечит сырьем пока единственный в регионе Голдинский маслоперерабатывающий завод в Михайловском районе. Более чем на 3 тыс. га вырастут площади под гречихой и на 2 тыс. га – под кукурузой на зерно, что позволит повысить питательность кормов для животных. При этом упор будет сделан как на количественные, так и на качественные показатели производства зерновых культур. В отрасли животноводства ключевыми задачами остаются развитие молочного и мясного направлений, а также сферы переработки сельхозпродукции.

Поддержка аграриев

Сергей Дудукин сообщил, что в рамках исполнения поручения главы региона о субсидировании за счет средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым в этом году на весенние полевые работы, особое внимание минсельхоз уделяет обеспечению оперативного доведения средств до сельхозпроизводителей. Аграрии к сегодняшнему дню получили 133 млн. 500 тыс. рублей, что составляет 53% от готового лимита средств, выделенных на этот вид поддержки.

По словам главы региона, необходимо обеспечить хорошую организацию и качественное проведение весенних полевых работ, межведомственное взаимодействие для оперативного решения всех вопросов: «В этом году мы должны провести посевную лучше, чем в прошлом году, добиться большей урожайности и роста валового продукта». Врио губернатора области отметил, что министерство сельского хозяйства, местные органы власти должны оказывать сельхозпроизводителям содействие в оформлении заявок на получение субсидий, кредитов в банках, консультативную помощь, осуществлять методическое руководство.

Особое внимание обратил на взаимодействие с малыми сельхозпред­приятиями. В частности, Николай Любимов поручил минсельхозу региона совместно с главами муниципалитетов провести с руководителями фермерских хозяйств разъяснительную работу о возможностях получения и использования предусмотренных для них мер господдержки.

Приоритеты

Глава рязанского региона обозначил ряд приоритетных задач, выполнение которых позволит обеспечить дальнейшее развитие АПК области. В частности, Николай Любимов отметил, что следует сохранить и максимально эффективно использовать посевные площади, особенно под теми видами сельскохозяйственных культур, для которых в хозяйствах созданы условия для хранения и переработки. «Главная задача – повышение продуктивности, – сказал Николай Любимов. – В дальнейшем господдержка будет оказываться тем, кто добивается результатов, улучшая показатели работы, эффективность производства». Глава региона назвал недопустимым нерациональное использование агропредприятиями выделяемых бюджетных субсидий, несвоевременную выплату заработной платы работникам сельхозпредприятий.

Одной из важнейших задач Николай Любимов назвал развитие сферы переработки в АПК. «Надо искать инвесторов для создания новых современных производств, в том числе на базе действующих предприятий, – подчеркнул глава региона. – Есть много возможностей, которые надо использовать». Николай Любимов поручил профильным министерствам совместно с главами администраций районов и агропредприятиями активизировать работу в этом направлении, проработать предложения по возможностям реализации таких проектов.