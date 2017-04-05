Два народа,одна судьба

В Рязани отметили День единения народов России и Беларуси

В этом году Союзному государству России и Беларуси исполняется 20 лет. 2 апреля 1997 года в Москве президенты Беларуси и России подписали договор о создании Союзного государства. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения двух народов.

В Рязани по традиции праздник по этому случаю организует городская национально-культурная автономия белорусов.

Праздничный концерт, приуроченный ко Дню единения, прошел в Рязанском училище ВДВ. Со сцены звучали песни на белорусском и русском языках. Место проведения праздника выбрано не случайно. Сегодня в училище ВДВ проходят обучение несколько десятков белорусов. Сам начальник училища генерал-майор Анатолий Концевой является уроженцем Беларуси, как и руководитель музея истории ВДВ, полковник в отставке Степан Таненя, возглавляющий национально-культурную автономию белорусов Рязани.

Выступая со сцены, заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений региона Владимир Коробкин подчеркнул, что россияне и белорусы неразделимы, и две страны смотрят в одном направлении.

В свою очередь заместитель начальника училища ВДВ по работе с личным составом полковник Геннадий Новоселецкий, приветствуя собравшихся, сказал, что у российских курсантов с белорусскими складываются дружественные отношения. Также десантники принимают участие в различных совместных учениях, в том числе «Славянское братство», объединяющих подразделения Вооруженных сил России, Беларуси и Сербии.

Культурные и экономические связи Рязанской области и братского государства продолжают укрепляться и расширяться. С 2014 года Рязань является побратимом белорусского Бреста. В городе установлен камень в память о рязанцах – защитниках Брестской крепости. Всего же на белорусской земле покоятся 4400 рязанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Связывает Рязань и Беларусь еще один примечательный факт. Герой Советского Союза Дмитрий Фроликов, танк которого первым в июле 1944 года ворвался в Минск, что послужило началом освобождения столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, является уроженцем Рязанщины.

Сегодня в Рязанской области проживает больше четырех тысяч белорусов, но это только по официальным данным. В национально-культурной автономии считают, что белорусов на рязанской земле гораздо больше.