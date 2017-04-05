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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017
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Выпуск № 60 (5347) |
Вторая полоса
Акция
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Поддержим поколение победителей

Рязанцев призвали выразить уважение ветеранам Великой Отечественной войны и помочь им материально

Во время расширенного заседания регионального правительства врио губернатора области Николай Любимов призвал поддержать благотворительную акцию «С заботой о ветеранах». Сам глава региона уже перечислил свой однодневный заработок на специальный счет.

Благотворительная акция организована министерством социальной защиты населения Рязанской области и стартовала в марте текущего года.

– В регионе проводится активная подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ведется разносторонняя работа по поддержке ветеранов. Акция – лишь один из способов оказать им внимание и необходимую помощь, выразить уважение поколению фронтовиков. Это хорошая инициатива, которую надо поддержать, – подчеркнул Николай Любимов.

Собранные в рамках благотворительной акции средства будут направлены на оказание адресной помощи ветеранам, труженикам тыла, вдовам погибших фронтовиков, детям войны. Также деньги пойдут на приобретение для них путевок в санатории, на подарки к их юбилейным датам. Как отметил глава региона, он уже перечислил свой однодневный заработок на специальный счет. По словам Николая Любимова, необходимо довести информацию об акции до трудовых коллективов, жителей региона, чтобы все желающие смогли принять в ней активное участие.

Желающим принять участие в благотворительной акции «С заботой о ветеранах» необходимо перечислять средства в Рязанский областной фонд социальной поддержки населения на реквизиты:

ИНН 6228024200 КПП 622801001, ОГРН 1026200957936
Отделение Рязань г. Рязань
Счет № 40406810400000000001
БИК 046126001
Назначение платежа: «С заботой о ветеранах».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 60 (5347) от 05 апреля 2017 года
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