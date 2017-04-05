Правая рука врача

В Рязанском медуниверситете выбрали лучшую будущую медсестру

В РязГМУ прошел внутривузовский этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Сестринское дело».

Участие в испытаниях приняли шесть человек. Это студенты РязГМУ и филиала вуза в городе Ефремове Тульской области. Впервые среди участников олимпиады – один юноша. По словам декана факультета среднего профобразования РязГМУ Станислава Котлярова, предложенные задания максимально приближены к реальной больничной практике. Навыки конкурсанты демонстрировали на специальных манекенах. По итогам всех испытаний наибольшее количество баллов набрала студентка второго курса Татьяна Закатаева, она и стала победительницей внутривузовской олимпиады. Эта олимпиада является одним из отборочных этапов для участия во Всероссийской олимпиаде профмастерства среди будущих медсестер, которая, как и в прошлом году, пройдет на базе РязГМУ с 17 по 19 мая.