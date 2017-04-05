Конкурс идей

Предварительное голосование поможет «Единой России» сформировать народную программу развития

Рязанское региональное отделение «Единой России» утвердило список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии кандидата на должность губернатора Рязанской области. Имена были названы на заседании регионального политсовета рязанских «единороссов» в областной библиотеке имени Горького.

Сбор предложений по кандидатурам для участия в праймериз проходил в регионе с 1 марта. Правом выдвижения обладали члены регионального политсовета и президиум генерального совета партии. Секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин на основании обращения к нему общественных организаций, с которыми у партии заключены соглашения о сотрудничестве, после консультаций с генеральным советом «ЕР» выдвинул кандидатуру временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Своих кандидатов рекомендовали также члены регионального политсовета Сергей Самарский, Михаил Невдах и Татьяна Панфилова. От них поступили предложения внести в список президента Рязанской торгово-промышленной палаты, депутата Рязанской областной Думы Татьяну Гусеву, начальника 309-го центра специальной физической подготовки и выживания Воздушно-десантных войск, депутата Рязанской областной Думы Сергея Лукьянова и заведующего травмоцентром 1-го уровня областной клинической больницы, сопредседателя регионального отделения ОНФ в Рязанской области Владимира Юдина. Все четыре кандидатуры были поддержаны.

– Это люди с активной гражданской позицией, которые хорошо себя проявили в своей профессиональной сфере, пользуются авторитетом рязанцев, и я уверен, что именно такое широкое участие в предварительном голосовании кандидатов из разных сфер позволит нам сформировать по-настоящему действенную и эффективную программу нашего кандидата, с которой мы пойдем на выборы губернатора, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Он пояснил, что теперь каждому из кандидатов в течение двух месяцев предстоит провести встречи не менее чем с половиной секретарей местных и первичных отделений партии, собрать наказы от избирателей, с опорой на которые сформировать свою программу. Подведение итогов предварительного голосования состоится в начале июня на региональной конференции «Единой России». Победителя определят делегаты путем голосования.

Глава региона Николай Любимов в свою очередь поблагодарил коллег за доверие и сообщил, что уже полностью погружен в те проблемы, которые волнуют рязанцев.

– Сейчас началось формирование программы развития Рязанской области, с которой я пойду на выборы. Конечно, это должна быть новая эффективная стратегия развития региона, как минимум на ближайшие пять лет. В ее основе – вопросы, которые волнуют жителей Рязанской области. Для меня праймериз – это не столько конкурс людей, сколько конкурс идей, которые основаны на пожеланиях жителей области, – отметил Николай Любимов.