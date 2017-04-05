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05 апреля 2017 года
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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017
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Выпуск № 60 (5347) |
Первая полоса
Чрезвычайное происшествие
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Скорбим

В Рязани почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга
Скорбим

Взрыв в вагоне поезда метро в Северной столице унес жизни 14 человек. Еще около пятидесяти ранены, некоторые из них в тяжелом состоянии находятся в больницах.

В Рязани вчера возложили цветы в память о погибших в результате теракта к мемориалу ленинградцам-блокадникам. В траурной церемонии приняли участие глава муниципального образования – председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, глава администрации города Рязани Олег Булеков, сотрудники администрации, депутаты гордумы, представители общественности. Среди тех, кто пришел в этот день к монументу, люди, родившиеся в городе на Неве, жители нашего города. Случившаяся трагедия еще раз показала: терроризм не имеет линии фронта, атака может быть осуществлена где угодно, и потому так важно объединить усилия для борьбы с ним.

– Сегодня террористы воюют не только против России – против всех народов мира, – говорит Лариса Крохалева, заместитель главы администрации г. Рязани. – И важно всем нам объединить усилия, чтобы такие трагедии не повторялись.

Рязанцы выразили соболезнования родным и близким погибших, всем жителям города на Неве. Глава администрации Олег Булеков направил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко телеграмму соболезнования. «Это чудовищно, когда в мирное время гибнут люди. Вся страна переживает вместе с вами. Мы уверены, что виновные в этом бесчеловечном акте понесут заслуженное наказание», – говорится в ней.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 60 (5347) от 05 апреля 2017 года
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