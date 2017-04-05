На высшем уровне

Право капитально ремонтировать многоквартирные дома получат лучшие подрядчики

Более 470 многоквартирных домов, расположенных почти во всех районах области, будут капитально отремонтированы в этом году. Перечень работ, которые предстоит выполнить подрядным организациям по краткосрочной программе, превысит 840 наименований.

К ремонту 2017 года в регионе начали готовиться заблаговременно. Сбор необходимой документации, обсуждение приоритетных задач с собственниками многоквартирных домов были проведены еще в конце 2016-го. На первые объекты по текущей программе строители вышли уже в январе. Замена лифтового оборудования не зависит от погодных условий, в отличие от ремонта фасадов и кровель. Поэтому к концу марта, по данным регионального Фонда капитального ремонта, закончили ремонт 23 лифтов. Всего в этом строительном сезоне будут обновлены 122 лифта, отремонтированы 293 кровли, 95 фасадов, 35 подвальных помещений, 7 фундаментов, будут приведены в порядок без малого 300 инженерных систем. В настоящее время работы идут на 39 кровлях и 9 фасадах.

За три года действия закона о капитальном ремонте в области сделано немало. Рязанский регион стабильно входит в число лидирующих по исполнению запланированного программой. Это подтверждают как рейтинги Фонда содействия реформированию ЖКХ, основанные на данных информационной системы «Реформа ЖКХ», так и оценки общественных организаций. Например, по результатам 2015 года область вошла в число лучших субъектов по эффективности функционирования региональных систем капитального ремонта. Из 20 регионов-лидеров 7 получили более 90 баллов: Республика Татарстан (98,4), Костромская область (97,4), город Москва (96,6), Белгородская область (95,0), Рязанская область (91,1), Тамбовская область (90,1), Воронежская область (90,0). Независимые итоги 2016 года подвел Общероссийский народный фронт, эксперты которого подготовили свой рейтинг по исполнению программ капитального ремонта. Рязанская область набрала 336 баллов и заняла 9 позицию из 85. О том, что с программой капремонта в 2016 году в целом область справилась, говорили и рязанцы, которые в минувшем сезоне активно включились в процесс общественного контроля. Удастся ли дер­жать высокий уровень и дальше?

Как пояснили в региональном Фонде капитального ремонта, основные объемы работ будут произведены в течение лета. Сейчас заканчивается подготовка. Многое в этом году определяют изменения законодательства. Прежде всего, постановление Правительства РФ, регламентирующее отбор подрядных организаций, который теперь ведется на электронной площадке РТС-Тендер. Примечательно, что участвовать в конкурсе на выполнение капитального ремонта в этом году смогут лишь те организации, которые занесены в общероссийский реестр квалифицированных подрядчиков, то есть в отборе участвуют лучшие.