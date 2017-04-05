Вести районов

СКОПИН. Побывав в районе, Елена Митина, депутат Государственной Думы от Рязанской области, осмотрела спортивный зал в Мало-Шелемишевской средней общеобразовательной школе, который включен в проект партии «Единая Россия» «Детский спорт». По словам депутата, в рамках этого проекта в спортзале будут отремонтированы стены, пол, потолки, окна, а также будет приобретено новое спортивное оборудование. Состоялась встреча Е.А. Митиной с ученическим активом школы и родителями.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Диверсификацией растениеводства, расширением линейки высокодоходных культур земледельцы района занимаются активно. В нынешнем году, кроме основных культур, в СПК «Мир», ОАО имени генерала Скобелева, ООО «Каширинское» запланировали возделывать сою. Это позволит пополнить кормовую базу для животноводства белками, а также получить прибыль от реализации продукции.

ПРОНСК. На пронских дорогах снизилась смертность. Такие данные озвучил начальник районного ОГИБДД Александр Молчанов на комиссии по безопасности дорожного движения. Есть и такое достижение: за первые три месяца этого года ДТП с участием детей вообще не зарегистрировано. По мнению Александра Молчанова, это результат профилактической работы, ремонта и надлежащего содержания дорог: на все предписания ГИБДД местные власти и учреждения реагируют быстро, не дожидаясь штрафов.

ШАЦК. В межпоселенческой библиотеке состоялось торжественное открытие фотовыставки «В память вечную будет праведник», которая посвящена 90-летию со дня рождения митрополита Рязанского и Касимовского Симона (в миру Сергея Михайловича Новикова) и 10-летию со дня его кончины. Выставку посетили священнослужители, работники культуры, учителя, преподаватели, студенты, читатели библиотеки.

СОКОЛОВКА. 22 ребенка из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, проживающих в Рязанском районе, побывали в областном театре для детей и молодежи, где посмотрели спектакль «Ночь перед Рождеством». Бесплатные билеты маленькие театралы и их сопровождающие получили в рамках реализации программы «Социальный туризм».

САСОВО. Ординаторы, интерны, студенты 6 курса Рязанского государственного медицинского университета участвовали в дне открытых дверей для молодых специалистов, состоявшемся в поликлинике Сасовской ЦРБ. Заместитель главы администрации города Людмила Амелина рассказала им, что только за последнее время 16 медработников получили жилье. В городе создана инфраструктура для жизни, отдыха и занятий спортом: есть свой Ледовый дворец, отличный бассейн, муниципальный культурный центр, многое другое. Уезжали гости с хорошими впечатлениями, а хозяева остались с надеждой, что кто-то из выпускников РязГМУ приедет в Сасово на работу.