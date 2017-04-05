Областная общественно-политическая газета
09:48 МСК
Среда
05 апреля 2017 года
Выпуск № 60 (5347)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Три года лишения свободы или 500 тысяч штрафа грозит жителю Рязанской области за нарушение миграционного законодательства В Рязани стартовали курсы ландшафтного дизайна для активистов ТОС В Рязанской области работает «горячая линия» по вопросам трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья За сутки на дорогах Рязанской области произошло 31 ДТП С улиц Рязани ночью убрали более 80 кубометров грунтовых наносов
Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017
Просмотров: 46
Выпуск № 60 (5347) |
Первая полоса
Вести районов
Версия для печати

Вести районов

СКОПИН. Побывав в районе, Елена Митина, депутат Государственной Думы от Рязанской области, осмотрела спортивный зал в Мало-Шелемишевской средней общеобразовательной школе, который включен в проект партии «Единая Россия» «Детский спорт». По словам депутата, в рамках этого проекта в спортзале будут отремонтированы стены, пол, потолки, окна, а также будет приобретено новое спортивное оборудование. Состоялась встреча Е.А. Митиной с ученическим активом школы и родителями.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Диверсификацией растениеводства, расширением линейки высокодоходных культур земледельцы района занимаются активно. В нынешнем году, кроме основных культур, в СПК «Мир», ОАО имени генерала Скобелева, ООО «Каширинское» запланировали возделывать сою. Это позволит пополнить кормовую базу для животноводства белками, а также получить прибыль от реализации продукции.

ПРОНСК. На пронских дорогах снизилась смертность. Такие данные озвучил начальник районного ОГИБДД Александр Молчанов на комиссии по безопасности дорожного движения. Есть и такое достижение: за первые три месяца этого года ДТП с участием детей вообще не зарегистрировано. По мнению Александра Молчанова, это результат профилактической работы, ремонта и надлежащего содержания дорог: на все предписания ГИБДД местные власти и учреждения реагируют быстро, не дожидаясь штрафов.

ШАЦК. В межпоселенческой библиотеке состоялось торжественное открытие фотовыставки «В память вечную будет праведник»,  которая  посвящена 90-летию со дня рождения митрополита Рязанского и Касимовского Симона (в миру Сергея Михайловича Новикова) и 10-летию со дня его кончины. Выставку посетили  священнослужители, работники культуры, учителя, преподаватели, студенты, читатели библиотеки.

СОКОЛОВКА. 22 ребенка из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, проживающих в Рязанском районе, побывали в областном театре для детей и молодежи, где посмотрели спектакль «Ночь перед Рождеством». Бесплатные билеты маленькие театралы и их сопровождающие получили в рамках реализации программы «Социальный туризм».

САСОВО. Ординаторы, интерны, студенты 6 курса Рязанского государственного медицинского университета участвовали в дне открытых дверей для молодых специалистов, состоявшемся в поликлинике Сасовской ЦРБ. Заместитель главы администрации города Людмила Амелина рассказала им, что только за последнее время 16 медработников получили жилье. В городе создана инфраструктура для жизни, отдыха и занятий спортом: есть свой Ледовый дворец, отличный бассейн, муниципальный культурный центр, многое другое. Уезжали гости с хорошими впечатлениями, а хозяева остались с надеждой, что кто-то из выпускников РязГМУ приедет в Сасово на работу.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 60 (5347) от 05 апреля 2017 года
На высшем уровне
Право капитально ремонтировать многоквартирные дома получат лучшие подрядчики
Светлана Максимова
Готовность номер один
Глава региона Николай Любимов провел расширенное заседание регионального правительства. Основные темы – предстоящий пожароопасный сезон, развитие спортивной и социальной инфраструктуры ...
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Чрезвычайное происшествие
Скорбим
В Рязани почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга
Михаил Скрипников
Общество
Готовность номер один
Глава региона Николай Любимов провел расширенное заседание регионального правительства. Основные темы – предстоящий пожароопасный сезон, развитие спортивной и социальной инфраструктуры области
АПК
Горячая пора для аграриев
Положение дел в агропромышленном комплексе региона перед весенней посевной кампанией обсуждалось на расширенном заседании регионального правительства, которое провел врио губернатора Николай Любимов
По материалам официального сайта Правительства области
Праздник
Два народа,одна судьба
В Рязани отметили День единения народов России и Беларуси
Людмила Иванова
Акция
Поддержим поколение победителей
Рязанцев призвали выразить уважение ветеранам Великой Отечественной войны и помочь им материально
Общество
Правая рука врача
В Рязанском медуниверситете выбрали лучшую будущую медсестру
Людмила Иванова
Общество
Конкурс идей
Предварительное голосование поможет «Единой России» сформировать народную программу развития
Татьяна Железнова
Лесные вести
Укротители огненного «беса»
Лесные пожарные области подготовились к «горячему» сезону
Лада Петрова
Лесные вести
Сберечь и приумножить
Специалисты лесного хозяйства региона отметили Международный день леса
Лада Петрова
Лесные вести
С перспективой трудоустройства
Впервые в области реализована программа наставничества в лесной отрасли
Лада Петрова
Лесные вести
Дом для синички
К Международному дню птиц в Солотчинской школе-интернате построен «птичий городок»
Лада Петрова
Лесные вести
Марафон набирает обороты
В Пронском районе подвели первые итоги акций Года экологии
Лада Петрова
Лесные вести
К экологии «по-взрослому»
«Лесовички» Рязанской области побывали на Севере
Лада Петрова
Конкурс
Кистью и словом
Рязанцев приглашают к участию во всероссийских творческих конкурсах
Собственная информация
Спорт
Так держать!
Регион – лидер по реализации комплекса ГТО
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Филология. Ответственность. Духовность
Проблемы сохранения русской словесности обсуждали педагоги из 25 регионов России
Вероника Шелякина
Общество
Наши земляки
Экспонаты более 20 музеев области можно увидеть на одной выставке
Анна Добролежа
Авторская колонка
В потоке перемен
Димитрий Соколов
Культура
Всегда современные истории
Нижегородские артисты представят рязанцам разные оттенки жизни
Анна Добролежа
РВ ТВ
Хобби музейной ценности
Моделисты со всей России представили свои работы на выставке «Забытые сражения»
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы