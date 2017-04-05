В Рязани отремонтируют более 30 километров дорог

Наиболее крупные объекты - Куйбышевское шоссе, Первомайский проспект (на участке от улицы Ленина до путепровода), улицы Высоковольтная и Большая

В администрации областного центра проинформировали о начале дорожно-ремонтной кампании. В частности, на участках автомобильных дорог, где в этом году будут проводиться работы, разместят информационные щиты. Первые такие щиты уже появились на Куйбышевском шоссе и улице Большая. До конца недели они также будут установлены на улицах Прижелезнодорожной, Станкозаводской, 7-м Мервинском проезде и на Первомайском проспекте.

В этом году в рамках дорожно-ремонтной кампании планируется выполнить работы на 32 участках улично-дорожной сети города Рязани общей протяженностью свыше 30 км, сообщается на сайте администрации Рязани. Проектная документация предусматривает ремонт проезжей части и примыкающей к ней территории, ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки, в том числе из термопластика, по отдельным объектам – установку сигнальных светофоров, устройство искусственных неровностей, строительство сетей освещения.