В Рязанской области охотинспекторам рассказали об изменениях в законодательстве об обороте оружия

В преддверии весенней охоты тему обсудили с охотинспекторами региона

Напомним, весенняя охота в Рязанской области разрешена с 8 апреля. За несколько дней до ее начала сотрудники регионального министерства природопользования обсудили с охотинспекторами актуальные вопросы.

В обсуждении тем участвовали заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области Василий Порхунов и начальник управления государственного экологического надзора министерства природопользования региона Александр Новиков.

Василий Порхунов разъяснил присутствующим изменения в законодательстве Российской Федерации в области оборота оружия.

- После подписания соглашения о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды, в области охоты, сохранении охотничьих ресурсов и оборота оружия между министерством природопользования региона и Отделом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области, будет проведен комплекс мер, направленный на предупреждение и выявление нарушений природоохранного законодательства, а также оборота оружия на территории региона, - отметил Александр Новиков.

На совещании были подведены итоги определения численности зверей и птиц методом зимнего маршрутного учета в регионе в 2017 году. Руководители оценили деятельность охотинспекторов по проводимым мероприятиям и указали на проблемные моменты в их работе.

Александр Новиков подчеркнул, что необходимо усилить охотничий надзор на территории области в период весенней охоты 2017 года, следить за соблюдением установленных норм добычи охотничьих ресурсов, а также требований пожарной безопасности в лесах региона.