В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы магазина, которая продавала алкоголь подросткам

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступили сведения, что в селе Пехлец Кораблинского района в одном из магазинов продают спиртное подросткам. В ходе профилактических рейдов участковые уполномоченные полиции встретили рядом с магазином подростка с пивом. Парень рассказал, в каком торговом заведении приобрел алкогольную продукцию. В дальнейшем было установлено, что 56-летняя продавщица уже неоднократно реализовала спиртное несовершеннолетним.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ст.151.1 УК РФ. Она предусматривает штраф в размере 80 тысяч рублей.