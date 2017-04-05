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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 09:44
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Общество
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В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы магазина, которая продавала алкоголь подросткам

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступили сведения, что в селе Пехлец Кораблинского района в одном из магазинов продают спиртное подросткам. В ходе профилактических рейдов участковые уполномоченные полиции встретили рядом с магазином подростка с пивом. Парень рассказал, в каком торговом заведении приобрел алкогольную продукцию. В дальнейшем было установлено, что 56-летняя продавщица уже неоднократно реализовала спиртное несовершеннолетним.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ст.151.1 УК РФ. Она предусматривает штраф в размере 80 тысяч рублей.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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