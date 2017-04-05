В Рязанской области сгорели два дома и две бани

Во время пожаров никто не пострадал

Пожары случились вчера вечером и сегодня ночью в Касимовском, Клепиковском и Спасском районах, информирует сайт главного управления МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в пожаре в деревне Верхняя Козлань Касимовского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в 19 часов 25 минут. Огнем уничтожена деревянная баня с металлической кровлей. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Пожар в селе Сусово Клепиковского района случился сегодня после полуночи. Сгорели деревянный жилой дом и деревянная баня. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 3 человека добровольной пожарной дружины.

Деревянный нежилой дом сгорел сегодня ночью в спасском селе Ижевское. Сообщение о пожаре дежурный службы «01» принял в 00 часов 53 минуты. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 5 человек добровольной пожарной дружины.