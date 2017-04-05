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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 09:59
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Культура
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Работы Виктора Минкина рязанцы увидят на персональной выставке художника

Персональная выставка известного живописца, народного художника РФ, члена-корреспондента Российской академии художеств, члена Союза художников России Виктора Минкина откроется 6 апреля в 16.00 в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина

Выставка, а также презентация нового альбома-каталога автора приурочены к его 70-летию.

Виктор Минкин награждён серебряной медалью Российской академии художеств, его произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина, Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина (с. Константиново Рязанской обл.), Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, Белгородском государственном художественном музее, Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского, Липецком областном художественном музее, Кировском областном художественном музее им. В.М. и А.М. Васнецовых, Музее изобразительных искусств Республики Марий Эл (Йошкар-Ола), Орловском музее изобразительных искусств, Плёсском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, Тульском музее изобразительных искусств, Желанновском краеведческом музее (Рязанская область).

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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