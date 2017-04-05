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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 10:09
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Культура
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В Рязани пройдет фестиваль индустрии красоты

Подготовка к нему идет полным ходом

Как сообщает сайт администрации города, в этом году праздник пройдет 19 апреля. Для горожан его готовят администрация Рязани совместно с Рязанской торгово-промышленной палатой, областной палатой предприятий сферы услуг и ремесел, региональным Союзом парикмахеров и косметологов и event-агентством «АРТ-А».

Открытие фестиваля пройдет в 12.00 в торгово-развлекательном центре Рязани «Премьер». Гостей праздника ждут мастер-классы по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну, косметологии, мастер-классы визажистов, мастеров тату и тренеров по фитнесу. Также состоятся показы дизайнерской одежды, обуви ведущих модельеров города Рязани и Москвы. Будет работать выставка-продажа изделий дизайнеров-модельеров Рязани, мастеров по изготовлению декоративных украшений бижутерии, выставка-продажа косметической продукции.

На сегодняшний день для участия в фестивале подано уже 40 заявок.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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