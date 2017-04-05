По одной из улиц Рязани ограничат движение транспорта

Из-за строительства на тепломагистрали с 7 по 28 апреля (включительно) будет ограничено движение транспорта напротив дома №1 по улице Семинарской, сообщает сайтадминистрации города.

В частности, будет закрыта полоса движения по улице Соборной в сторону дома №6 по улице Семинарской, напротив дома №3 по улице Семинарской будут закрыты две полосы движения в сторону улицы Соборной.

На время производства работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки в соответствии с разработанной схемой движения транспорта. Места производства работ будут огорожены.