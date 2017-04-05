Убыточность Водоканала Рязани оказалась под вопросом

Глава региона Николай Любимов поручил разобраться в ситуации

Вчера в ходе расширенного заседания регионального правительства глава региона Николай Любимов обратил внимание на финансовое состояние муниципального предприятия «Водоканал Рязани».

Николай Любимов выразил недоумение по поводу убыточности муниципального предприятия.

Необходимо разобраться, почему Водоканал оказался убыточным. Этого не может быть при том тарифе, который существует сейчас, – подчеркнул Николай Любимов. – Ситуацию надо кардинально менять. Это должно быть реально работающее предприятие, которое само себя обеспечивает, - сказал Николай Любимов.

Как информирует сайт правительства области, врио губернатора поручил главе администрации Рязани Олегу Булекову тщательно изучить экономику предприятия, после чего по этому вопросу будет проведено отдельное совещание. Николай Любимов отметил, что при необходимости нужно будет привлечь правоохранительные органы с целью разобраться, не было ли злоупотреблений на этом предприятии.