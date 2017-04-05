Областная общественно-политическая газета
20:07 МСК
Среда
05 апреля 2017 года
Выпуск № 60 (5347)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы магазина, которая продавала алкоголь подросткам В Рязани отремонтируют более 30 километров дорогВ Рязанской области сгорели два дома и две баниВ Рязанской области охотинспекторам рассказали об изменениях в законодательстве об обороте оружияВ Рязани иномарка сбила студентку
Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 10:36
Просмотров: 133
Актуально
Версия для печати

Убыточность Водоканала Рязани оказалась под вопросом

Глава региона Николай Любимов поручил разобраться в ситуации

Вчера в ходе расширенного заседания регионального правительства глава региона Николай Любимов обратил внимание на финансовое состояние муниципального предприятия «Водоканал Рязани».

Николай Любимов выразил недоумение по поводу убыточности муниципального предприятия.

Необходимо разобраться, почему Водоканал оказался убыточным. Этого не может быть при том тарифе, который существует сейчас, – подчеркнул Николай Любимов. – Ситуацию надо кардинально менять. Это должно быть реально работающее предприятие, которое само себя обеспечивает, - сказал Николай Любимов.

Как информирует сайт правительства области, врио губернатора поручил главе администрации Рязани Олегу Булекову тщательно изучить экономику предприятия, после чего по этому вопросу будет проведено отдельное совещание. Николай Любимов отметил, что при необходимости нужно будет привлечь правоохранительные органы с целью разобраться, не было ли злоупотреблений на этом предприятии.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
17:16
Команда Рязанской области лидирует на всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба»
17:14
Рязанским школьникам помогают выбрать будущую профессию
16:42
Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов с самым большим количеством «убитых» дорог
16:35
Глава Рязани Владислав Фролов взял под личный контроль ремонт коммуникаций в одном из домов по улице Стройкова
16:22
Рязанская нефтеперерабатывающая компания расширяет границы сотрудничества
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы