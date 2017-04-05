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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 11:22
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Общество
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В Рязани автовор попал в объектив камер видеонаблюдения

В полицию поступили сообщения о двух кражах из автомобилей, припаркованных в Московском районе Рязани, сообщает сайт УМВД России по области. Автомобили, в которых орудовал злоумышленник были расположены на соседних улицах. В одном авто вор, разбив боковое стекло, похитил 200 рублей, флеш-карты и банковскую карту. Из второй машины – аккумулятор. Похожая кража произошла чуть ранее в этом же районе города. Тогда злоумышленнику удалось ночью оттолкать чужой автомобиль «ВАЗ-2104» в соседний двор, но разобрать его на запчасти ему помешали.

Оперативники уголовного розыска разыскали информацию камер видеонаблюдения, в объектив которых могла попасть кража и нашли запись системы охраны учебного учреждения. Эта видеозапись запечатлела момент хищения. Полицейские показали фотографию злоумышленника жителям района и выяснили, что к краже может быть причастен 20-летний местный житель. В это же время выяснилось, что молодой человек попытался расплатиться на одной из автозаправок украденной банковской картой. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Вскоре подозреваемого рязанца разыскали и задержали. Выяснилось, что аккумулятор, похищенный из «Жигулей», он спрятал в кустах у своего дома на окраине Рязани и позже планировал сдать на вторсырье. Остальную добычу он также не успел реализовать. Похищенное изъято.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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