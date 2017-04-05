За три месяца в Рязанской области произошло 92 ДТП с участием пешеходов

Как сообщает сайт УМВД России по области, в более чем половине ДТП с участием пешеходов, они сами и становились причиной происшествия. Пешеходы переходят дорогу в неположенном месте, выбегают из-за стоящих и движущихся транспортных средств, игнорируют сигналы светофора, часто не предполагая, что мгновенно водитель остановить свое транспортное средство не может. Даже когда водитель применяет экстренное торможение, автомобиль проходит тормозной путь, которого может не хватить, чтобы остановиться до пешехода.

За 1 квартал 2017 году в Рязанской области произошло 92 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 10 человек погибли и 88 получили травмы различной степени тяжести.

Инспекторы ГИБДД проводят работу по профилактике ДТП с участием пешеходов. В местах массового скопления граждан полицейские лично или с использованием громкоговорителей обращаются к пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения, просят быть положительным примером для своих детей, переходить дорогу внимательно и осторожно.

Очередной профилактический рейд, направленный на пресечение нарушений со стороны пешеходов, проходил вчера. В регионе было выявлено 57 нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов, из них 32 – в областном центре.