Назначен начальник УФСИН России по Рязанской области

Сегодня в соответствии с приказом ФСИН России от 03.04.2017 начальником УФСИН России по Рязанской области назначен полковник внутренней службы Валерий Петрович Семенов, сообщает сайт регионального ведомства.

О назначении коллективу управления сообщил начальник Управления кадров ФСИН России генерал-майор внутренней службы Валерий Балан.

Валерий Семенов родился 10 июля 1960 года в Москве. С 1978 по 1980 годы служил в Вооруженных Силах. В 1985 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности «правоведение».

В уголовно-исполнительной системе с 2001 года (ФСИН России). С июня 2010 года возглавлял ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике.

С декабря 2015 года временно исполнял обязанности начальника УФСИН России по Рязанской области.