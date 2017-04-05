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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 11:46
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Власть
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Назначен начальник УФСИН России по Рязанской области

Назначен начальник УФСИН России по Рязанской области

Сегодня в соответствии с приказом ФСИН России от 03.04.2017 начальником УФСИН России по Рязанской области назначен полковник внутренней службы Валерий Петрович Семенов, сообщает сайт регионального ведомства.

О назначении коллективу управления сообщил начальник Управления кадров ФСИН России генерал-майор внутренней службы Валерий Балан.

Валерий Семенов родился 10 июля 1960 года в Москве. С 1978 по 1980 годы служил в Вооруженных Силах. В 1985 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности «правоведение».

В уголовно-исполнительной системе с 2001 года (ФСИН России). С июня 2010 года возглавлял ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике.

С декабря 2015 года временно исполнял обязанности начальника УФСИН России по Рязанской области.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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