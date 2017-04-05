В Рязанской области подешевели крупы и яблоки, но подорожали морковь, капуста и картофель

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат, с 28 марта по 3 апреля в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. К примеру, рыба мороженая упала в цене на 2,3 процента, крупа гречневая – на 1,8 процента, рис – на 0,8 процента. Пшено и яблоки подешевели на 0,7 процента. Незначительное снижение цен зафиксировано на куриное яйцо, соль, вермишель и молоко. В то же время лук репчатый подорожал на 11,1 процента, картофель – на 6,5 процента, морковь – на 6,4 процента, капуста белокочанная – на 2,4 процента, масло подсолнечное – на 1 процент.