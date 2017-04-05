Жители Рязанской области могут проникнуться красотой татарской культуры

В Касимове открылась фотовыставка Диляры Батмановой «Малые города – душа России»

Вчера в большой выставочной зоне Центра культурного развития Касимова открылась выставка фоторабот «Малые города – душа России» Диляры Батмановой. Фото отражают красоту, яркость, быт и обычаи татарских национальных праздников. С приветствием к посетителям выставки обратилась директор Центра культурного развития Елена Кирий и председатель Касимовской национально - культурной автономии татар Ильдар Бикуев. Первыми посетителями выставки стали заместитель начальника управления по культуре и туризму Касимова Виталина Сидорова, коллеги Диляры Батмановой, студенты средне-специальных учреждений города.

Выставка «Малые города – душа России» продолжает цикл мероприятий, посвященных празднованию 865-летия со дня основания города Касимова и 80-летия со дня образования Рязанской Губернии. Посмотреть фотоработы можно в Центре культурного развития до 15 мая. Вход свободный.