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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 12:05
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Культура
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Жители Рязанской области могут проникнуться красотой татарской культуры

В Касимове открылась фотовыставка Диляры Батмановой «Малые города – душа России»
Жители Рязанской области могут проникнуться красотой татарской культуры

 Вчера в большой выставочной зоне Центра культурного развития Касимова открылась выставка фоторабот «Малые города – душа России» Диляры Батмановой. Фото отражают красоту, яркость, быт и обычаи татарских национальных праздников. С приветствием к посетителям выставки обратилась директор Центра культурного развития Елена Кирий и председатель Касимовской национально - культурной автономии татар Ильдар Бикуев. Первыми посетителями выставки стали заместитель начальника управления по культуре и туризму Касимова Виталина Сидорова, коллеги Диляры Батмановой, студенты средне-специальных учреждений города.

Выставка «Малые города – душа России» продолжает цикл мероприятий, посвященных празднованию 865-летия со дня основания города Касимова и 80-летия со дня образования Рязанской Губернии. Посмотреть фотоработы можно в Центре культурного развития до 15 мая. Вход свободный.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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