В Рязани мужчину признали виновным в убийстве пенсионерки

В областном суде коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт со снисхождением в отношении жителя Рязани, 1992 года рождения. Гражданина признали виновным в преступлениях, предусмотренных пп. «в, з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем), п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).

Согласно решению присяжных, в декабре 2015 года подсудимый проник в дом к знакомой ему одинокой престарелой женщине, чтобы украсть у нее деньги. Там он напал на нее, нанес ей несколько ударов монтировкой по голове, после чего забрал деньги. От полученных травм женщина скончалась.

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, после обсуждения участниками уголовного процесса последствий вердикта профессиональным судьей будет вынесен приговор.