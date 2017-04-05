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Главная страница / Новости Рязани и области / 05 апреля 2017 года
05.04.2017, 12:30
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Общество
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В Рязани бывшему сотруднику ДПС, которого поймали на взятке, дали условный срок

В Октябрьском районном суде Рязани завершено рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ДПС ГИБДД УМВД России по городу Рязани. Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Подсудимый обвинялся в том, что в тот момент, когда он был сотрудником ГИБДД, используя свое служебное положение, он сообщил водителю автомобиля, что тот управляет автомобилем в нетрезвом виде и в отношении него будет составлен протокол. Сотрудник полиции намекнул водителю, что готов «закрыть глаза» на нарушение за взятку в 20 000 рублей. Водитель автомобиля обратился в УМВД России по Рязанской области и инспектор взятку не получил, а полицейского задержали.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном им преступлении признал полностью. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 30 000 рублей и с лишением права занимать должности в системе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел на срок 2 года.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 05 апреля 2017 года
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